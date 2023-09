Atilla Géňa bol niekoľkonásobný rómsky kandidát na starostu obce Žehňa (okres Prešov). Vlani uspel, v roku 2018 vyhral voľby tiež, no funkcie sa musel vzdať z dôvodu nezahladených trestných činov, na krku mal okrem iného aj sexuálne trestné činy. Zaujal aj krátko po zložení sľubu, kedy jedným z jeho prvých krokov vo funkcii bolo to, že si dal zvýšiť plat.

Nielen ako starosta, ale v minulosti aj ako rómsky občiansky aktivista, sa snažil o zlepšenie života Rómov. Vo funkcii sa mu za krátky čas podarilo v chudobnej časti osady zabezpečiť prísun pitnej vody. Osadníkov zamestnával nielen ako starosta, ale aj vo svojej súkromnej stavebnej firme.

Medzi miestnymi Rómami zavládol smútok. “Bol to náš naozajstný rómsky kráľ. To bol jeden medzi všetkými. Takého už mať nebudeme. Atilla nám všetkým pomáhal. Nielen tým, že viacerých nás zamestnal. Ale mohli sme mu zavolať kedykoľvek s akoukoľvek prosbou, aj o polnoci, a Atilla pribehol,” vravela nám s plačom Brigita Mačová (36). Iba ťažko zadržiaval plač Peter Mačo (24): “Aj mňa zamestnal. Pre niektorých z nás to bol prvý človek, ktorý nám dal prácu.”

K jeho smrti sa vyjadril aj jeho spolustraník a jeden z troch financmajstrov a spoluzakladateľov politickej strany Princíp Mikuláš Vareha: “Bol to dobrý človek, srdcom Róm, chcel im pomôcť."

Nešťastie, na ktoré A. Géňa doplatil životom, sa stalo v utorok popoludní. Na pomoc k zranenému starostovi pod kolesovým nakladačom zavolali dospelých miestne deti z osady. Čo sa presne stalo?

Zranený Géňa skončil v nemocnici. Lenže pre silný opuch mozgu ho už lekári nedokázali zachrániť, hoci ho previezli na vyššie pracovisko do košickej nemocnice. Na ďalší deň skonal. "Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,” informovali prešovskí policajti na sociálnej sieti.

Obec do ďalších volieb povedie Géňov zástupca Eduard Mačo: “Chceme pokračovať v jeho odkaze a zlepšovať životné podmienky Rómov. Nikdy na neho nezabudneme.”