Starosta Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michal Petraník sedí od apríla v base. Odpykáva si po siedmich rokoch súdnych ťahaníc trest za finačné machinácie. No obžalovaný je v ďalších procesoch, polícia ho stíha pre ďalšie skutky.

Po jeho uväznení vyplávali na povrch jeho nové čachre s obecnými peniazmi. Starosta Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michal Petraník bol deväť rokov trestne stíhaný za to, že posielal obecné peniaze na súkromné účty a za pokus o podvod. Išlo o desaťtisíce eur. Prešovský Krajský súd mu po vyše 50 súdnych pojednávaniach vymeral prísny trest. Mohol totiž dostať aj podmienku, no nakoniec ho poslal do basy na dva roky a neminul ho ani zákaz činnosti vykonávať funkciu na dobu siedmich rokov.

Počas týchto dlhých rokov, kedy ho pre finančné machinácie neúspešne stíhali, mu naše štátne orgány umožnili nekontrolovane narábať s peniazmi daňových poplatníkov. A podľa polícia sa dopúšťal ďalších trestných skutkov. Boli na neho podané viaceré obžaloby, ktoré prejednáva nielen svidnícky súd, ale aj Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Pribudla mu obžaloba pre výrub stromov, pre pokračujúci zločin porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a ďalšia pre taký istý skutok. Ide o porušenia zákonov v rokoch 2017 - 2018. Trestné oznámenie podával kontrolór obce pre chýbajúce peniaze v pokladni, posielanie peňazí na súkromné účty či podpísanie štyroch zmeniek, ktoré mali byť krytím pre zmluvy o pôžičke od neštátnych spoločností.

O zmenkách sa miestni z Vyšného Mirošova dozvedeli v čase, keď ich starosta Michal Petraník skončil vo vyšetrovacej väzbe za podvodné obchody s mäsom. Ide o jeho súkromné podnikanie, v hre je podľa polície krátenie daní za 1,7-milióna eur. Po tom, ako v apríli tohto roka nastúpil do výkonu trestu za skutky súvisiace s neoprávneným nakladaním s obecnými peniazmi, vyplávali na povrch ďalšie šokujúce skutočnosti. “Zistili sme, že účelovo viazané peniaze na výstavbu chodníkov z ministerstva rozvoja vo výške 145-tisíc eur previedol z dotačného účtu na bežný účet a minul ich. Chodníky staval bez povolenia, časť z nich je na súkromných pozemkoch. Nevyúčtoval ich, teraz ich musíme vrátiť štátu,” vraví poslankyňa Renáta Savčáková.

Starosta si deň pred vyhlásením rozsudku zvolil za svojho zástupcu švagra. Ten teraz vedie obec a už podpísal s ministerstvom splátkový kalendár na vrátenie peňazí. “Lenže obec dlhuje aj stavebnej firme, ktorá chodníky stavala, takže škoda je dvojnásobná,” vravia bývalý poslanec Ján Hoško a opatrovník obce Peter Bochnovič. Dodávajú, že Petraník dal v obci postaviť trojnásobne predražené multifunkčné ihrisko, za ktoré nezaplatil. A že v pokladni chýba 16-tisíc eur.

Kontrola hospodárenia je zložitá, lebo pracovníčka obce a zastupujúci starosta odmietajú poslancom vydať účtovné doklady. “Poslanci sú málo informovaní o finančnej situácii a občania už vôbec. Zástupca starostu odmieta zvolať verejnú schôdzu a informovať obyvateľov,” krúti hlavou Bochnovič. Dedinčania v minulosti požiadali štát o vládny audit, lenže ten bol prerušený. “Z nepochopiteľných dôvodov, vraj preto, lebo polícia zhabala časť účtovných dokladov. Lenže doklady sú súčasťou spisov a štátni úradníci si ich mohli prekopírovať alebo by im to umožnila polícia,” dodáva Bochnovič.

Renáta Savčáková požiadala o vykonanie kontroly obecného hospodárenia Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ). Odvolali sa na veľa práce a uviedli, že sa musia zamerať na subjekty "na základe rizík a významnosti”. A pridali odkaz, že v obciach existuje kontrolný mechanizmus - hlavný kontrolór a poslanci. Lenže obec nemá už niekoľko rokov vykonaný audit účtovníctva a nemajú ani kontrolóra. Jej podnet odstúpili na riešenie Finančnej správe SR.

P. Bochnovič požiadal o nútenú správu: “Aby bola chránená pred veriteľmi.” V súčasnosti je obec v ozdravnom režime, ktorý je vyplynul zo zákona. Mala totiž faktúry po lehote splatnosti a nedokázala splácať svoje záväzky.

"Medzi Ministerstvom financií SR a obcou Vyšný Mirošov prebehla vzájomná komunikácia v súvislosti s aktuálnou finančnou situáciou obce. Nútenej správe však predchádza hĺbkový audit a následné posúdenie, či sú naplnené zákonné parametre na vyhlásenie nútenej správy. V tejto fáze je preto ešte predčasné hovoriť o akýchkoľvek záveroch,” informovali z tlačového odboru rezortu.

V obci budú 9. septembra doplňujúce voľby, miestni si budú voliť nového starostu. Jednou z kandidátok je aj sestra Michala Petraníka.

