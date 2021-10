Judita odsúdená na viac ako 12-ročné väzenie za vraždu spolužiaka Tomáša († 16) podľa prokurátora bodala v afekte. No jej rodičia tvrdia, že ten znalci nedokázali. Vo vyjadreniach prokurátora vidia ďalšie nezrovnalosti.

Prípad, ktorý sa stal v Žiline pred vyše dvomi rokmi, stále vyvoláva nejasnosti. Napriek tomu, že gymnazistka Judita Hana Konečná (18) si už odpykáva právoplatný 12,4-ročný nepodmienečný trest za vraždu svojho spolužiaka a kamaráta Tomáša Teličáka († 16). Toho mala podľa rozsudku žilinských súdov zniesť zo sveta v máji 2019. "Mimoriadne brutálnym spôsobom, v silnom afekte, s vysoko agresívnym smrtiacim konaním a mimoriadne devastujúcim spôsobom zaútočila na osobu svojho kamaráta, navyše bez zjavného motívu," tvrdila v rozsudku sudkyňa žilinského okresného súdu Zuzana Pilátová. Podľa výsledkov pitvy zomrel tínedžer na stratu krvi v dôsledku mnohopočetných, dovedna 49, bodných poranení trupu s poranením životne dôležitých orgánov. Mal zasiahnuté srdce, pľúca, pečeň, obličku.

Lenže dievčina od začiatku tvrdí, že je nevinná. Podľa nej vraždil neznámy muž vydávajúci sa za odpočtára elektriny, ktorý zazvonil pri dverách jej bytu na sídlisku Vlčince, v ktorom sa v tom čase zdržiavala aj s Tomášom. Keď otvorila dvere, zaútočil na jej kamaráta. Ona sa ho snažila brániť, pritom utrpela rezné poranenia rúk, následne omdlela a keď sa prebrala, bol už mladík mŕtvy. Sama privolala pomoc a záchranárom počas telefonátu odpočtára spomenula.

Prípad a súdny proces vyvoláva mnoho pochybností, na ktoré poukazujú rodičia odsúdenej. Teraz poskytol vyjadrenie denníku SME dozorový prokurátor Daniel Mikuláš. Podľa neho bolo vykonané dokazovanie do hĺbky a Judita vraždila v afekte. Lenže podľa Juditinho otca Miloša afekt súdni znalci nepotvrdili a nebol teda dokázaný.

Prokurátor v spomínanom rozhovore pripustil, že polícia nevykonala dôsledne obhliadku miesta činu: "Áno, došlo tu k pochybeniu, na čo som aj reagoval. Išlo o ľudské zlyhanie. Inak sa to vysvetliť nedá." Podľa otca prokurátor opäť prezentoval svoju vlastnú alternatívnu realitu, v ktorej neplatia zákony fyziky: "Je nepochopiteľné, že prokurátor v rozhovore pripúšťa, že polícia nevykonala obhliadku miesta činu dôsledne, pritom to bol práve on, kto mal zo zákona dohliadať nad zákonnosťou v prípravnom konaní."