Pred pár dňami, v utorok 20. apríla, žilinský krajský súd na verejnom zasadnutí prejednal odvolanie obžalovanej mladistvej Judity (18), jej zákonných zástupcov - mamy Kataríny, otca Miloša a sestry Kataríny - proti rozsudku okresného súdu z 27. 11. 2020. Ich odvolanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy Tomáša († 16) Juditou zamietol. Poslal ju za vraždu svojho kamaráta na väzenie v trvaní 12 rokov a 4 mesiace. Nadriadený súd považoval rozsudok súdu nižšej inštancie za správny. Po vyhlásení uznesenia sa stalo rozhodnutie právoplatným. Pri odôvodňovaní verdiktu zazneli ostré slová na adresu dievčiny i na spôsob obhajoby.

Svoje rozhodnutie súd odôvodnil tým, že vo vzťahu ku skutkovým zisteniam súdeného trestného činu sa postupovalo podľa Trestného poriadku a nedošlo k žiadnym chybám, ktoré by mohli mať vplyv na objasnenie skutkového stavu veci.

Podľa krajského súdu útok voči poškodenému prebehol v označenom byte, ktorý z hľadiska možných zanechaných stôp ako miesta činu bol pre zaistenie a analýzu najvýznamnejší s najväčším potenciálom. Posudzované boli spoločné priestory bytového domu a jeho okolie, biologické, daktyloskopické a trasologické stopy, výpovede svedkov, závery znaleckých posudkov, výpovede obžalovanej a ich zhodnotenia.

Odvolací súd sa stotožnil so závermi okresného súdu. Je presvedčený, že k útoku na Tomáša došlo 16. mája 2019 od 15.20 do 15.38 h na chodbe predmetného bytu, keď bol na odchode - bol obutý, mal oblečenú bundu a za zatvorenými dverami bytu, o čom svedčí veľké zakrvavenie vnútornej strany vchodových dverí. “Nečakane, podľa záverov znaleckého posudku z odvetvia súdneho lekárstva, ako prvé poranenia vznikli na zadnej strane tela poškodeného, pričom nešlo o jediné miesto útoku voči telu poškodeného - vzhľadom na krvné stopy až po vstup do obývacej miestnosti, ako sa poškodený pohyboval - a len o jednorazový atak - vzhľadom na počet bodno-rezných rán, ktorých bolo 51 - a tento útok vykonala obžalovaná mladistvá.”

Tomáš bol medzi spolužiakmi obľúbený. Zdroj: fb

Judita po celý čas tvrdila, že nevraždila, ale že jej kamaráta Tomáša zniesol zo sveta 16. mája 2019 neznámy muž. Ten mal zazvoniť v byte na sídlisku Vlčince, kde Judita bývala aj s matkou práve v čase, keď bol Tomáš na odchode. Zabudol si však podľa Juditinej výpovede mobil, tak sa po neho od dverí vrátil. Keď Judita otvorila, muž v montérkach sa vraj predstavil ako odpočtár s tým, že ide skontrolovať elektriku a poistky. “Začal naliehať, že to bude rýchlo a tlačil sa do bytu. Zľakla som sa a zavolala na Tomáša. Keď Tomáš vyšiel spoza rohu, muž už stál vo dverách bytu. Oni sa na seba pár sekúnd iba dívali, ten chlap mal taký divný výraz,“ povedala Judita. Pokračovala tým, že chvíľu sa nič nedialo, no potom muž vybral z tašky nôž a začal útočiť na Tomáša.

Lenže súdy jej verzii neuverili, lebo masívne zaistenie a skúmanie stôp na mieste činu vypovedajú len o prítomnosti dvoch osôb v byte - obžalovanej a poškodeného. Z výpovede obžalovanej vyplýva, že neznámy odpočtár mal mať na mieste činu rukavice. Tvrdenie o prítomnosti tretej osoby na mieste činu podľa súdu neobstojí, pretože žiadna zo zaistených stôp o tom nevypovedala.

Snahu obhajoby degradovať odbornú prácu kriminálnych technikov, či už znehodnotením stôp, pohybom iných osôb na mieste činu - záchranárov, policajnej hliadky - alebo nedostatočným zaistením stôp, vyhodnotil ako účelovú snahu spochybnenia procesnej situácie: “Odvolací súd sa nestotožnil s názorom obhajoby o nekvalitnej obhliadke miesta činu, pretože z dokumentácie nič tomu nezodpovedá. Je to nelogické aj preto, že všetci na mieste činu disponovali informáciou od obžalovanej o prítomnosti tretej osoby, čomu nepochybne podriadili aj svoje úsilie a odborné vedomosti.”

Obhliadku vykonávali dlhých 13 hodín, jej prílohou je rozsiahla dokumentácia, zaznamenávali a následne analyzovali 450 vzoriek.

V skrinke so zásuvkami v izbe obžalovanej boli postupne nájdené dva nože, ktoré zodpovedajú parametrom vraždeného nástroja. Na nich bol izolovaný profil DNA obžalovanej a zmiešaný profil DNA obžalovanej a poškodeného. Sudkyňa spravodajka uviedla, že pokiaľ obžalovaná tvrdila, že neznámy odpočtár mal vlastný nôž, v logických súvislostiach neobstojí nález nožov. Nevysvetliteľná je časť jej výpovede, že keď videla nôž v dreze, s ktorým len ona krájala jablká, nevedela, prečo ho vzala a položila ho do komody, keď hľadala uterák. To isté platí aj o druhému noži. “Natíska sa otázka, kto tam tie nože dal, keď odpočtár tam už nebol, poškodený ležal na zemi a po byte sa pohybovala len obžalovaná. Legitímna je tiež otázka, čo túto osobu viedlo k ukrytiu nožov.”

Druhý nôž našiel Juditin otec, no podľa súdu to neznamená spochybnenie práce kriminalistov. Interpretujúc dobrý úmysel otca, že odovzdanie zakrvaveného noža nájdeného na mieste činu môže prispieť k objasneniu trestnej činnosti, nie je možné vzápätí zúžiť na absolútne spochybnenie celého procesu obhliadky: "Zvlášť, ak sú na ňom masívne krvavé stopy a parametricky zodpovedá zraňujúcemu predmetu."

Odvolatelia podľa senátu v odvolaní zopakovali podstatnú časť obhajoby. Namietali neúplnosť a nedostatok skutkových zistení pre rozhodnutie o vine, treste a uplatnenia nároku na náhradu škody, vytýkali procesné nedostatky celého trestného konania s osobitným dôrazom na nezákonnosť dôkazov, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie o vine - predovšetkým znaleckých posudkov, nerešpektovanie zásad trestného konania, a to zásady úplného zistenia skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na spravodlivé rozhodnutie, nestrannosti súdu, rovnosti strán v konaní, zásady hodnotenia dôkazov, porušenia práv na obhajobu tým, že súd odmietol návrhy obžalovanej a jej obhajcov na doplnenie dokazovania. Súd prvého stupňa nenechal otvorenú žiadnu spornú otázku, riešenie ktorej by zostalo na odvolacom súde.

Obžalovaná bola v čase spáchania činu vo veku mladistvej. Podľa toho súd aj postupoval. Nič na tom nezmenila ani skutočnosť, že v decembri dosiahla obžalovaná plnoletosť. “Vina obžalovanej musí byť dokázaná na základe dôkazov vykonaných v súlade s trestným poriadkom a podľa názoru odvolacieho súdu prvostupňový súd postupoval pri hodnotení dôkazov dôsledne, po starostlivom uvážení prípadu.”

Skutočnosť, že odvolatelia sa s tým nestotožňujú, nemôže podľa odvolacieho súdu viesť k záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti záverov súdu prvého stupňa. Ten podrobne rozviedol dôkazné prostriedky a následne zhodnotil a vyvodil závery, ktoré usvedčujú obžalovanú zo spáchania žalovaného skutku. Súd sa vysporiadal aj s otázkou, prečo nevykonal navrhované doplnenie dokazovania: "Ide o snahu obhajoby presadiť vlastnú, pre obžalovanú priaznivú verziu skutku.”

Rodičia Judity poukazovali na chyby vo vyšetrovaní a sú presvedčení, že polícia si prácu neurobila dôkladne. Veria v Juditinu nevinu a sú ochotní za ňu bojovať. Keďže bolo pojednávanie neverejné, nemohli zverejňovať detaily zo spisu. Po vyhlásení rozsudku však zriadili webovú stránku, kde poukazovali na možné pochybenia počas vyšetrovania.

Znalci podrobne opísali poranenia, ktoré pri pitve zistili na tele mŕtveho Tomáša. Mal 51 bodno-rezných rán. Judita vypovedala, že neznámy muž, asi 185 cm vysoký, mal zo vzdialenosti približne 1 metra, držiac nôž v pravej ruke, útočiť od hlavy smerom dopredu zhora nadol. “Poranenia takéhoto charakteru zistené neboli,” napísala predsedníčka senátu okresného súdu Zuzana Pilátová v rozhodnutí.

Rodičia obžalovanej tvrdia, že polícia zbabrala obhliadku miesta činu, na nožoch sa nenašiel čistý profil DNA Tomáša, ale iba zmiešaný s Juditiným, hoci mal zasiahnuté viaceré orgány, kamery zachytili muža v modrých montérkach a nikto ho nestotožnil. Nepáči sa im okrem iného ani to, že obhajobe nebola umožnená previerka Juditinej výpovede na mieste činu.

