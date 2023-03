Dopravnú nehodu, ku ktorej došlo 10. februára na Gorkého ulici v Košiciach, polícia naďalej intenzívne vyšetruje. Mimoriadne pozorne to sledujú pozostalí po troch obetiach tragickej jazdy vodiča. Vinník, ktorý tvrdí, že počas jazdy prekonal epileptický záchvat, v snahe to dokázať nezaháľa.

To, že vyšetrovatelia vo veci aktívne konajú potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. "Vyšetrovanie tragickej udalosti z Gorkého ulice naďalej prebieha. Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebiehajú úkony trestného konania, aj vrátane znaleckých dokazovaní, nie je možné poskytnúť ďalšie bližšie informácie," povedala hovorkyňa.

Dvojdňové testovanie

Redakcii Plus JEDEN DEŇ sa podarilo zistiť, že vodič Ivan M. absolvoval 48 - hodinové testovanie v prešovskej nemocnici, ktoré má potvrdiť resp. vyvrátiť jeho výpoveď o záchvate počas jazdy. V snahe overiť si pravdivosť tohto tvrdenia, oslovili sme obhajcu vodiča Sergeja Romžu. "Áno, máte presné informácie. Môj klient uplynulý štvrtok a piatok absolvoval neprerušené dvojdňové komplexné vyšetrenie. Bol monitorovaný nielen počas dňa, ale aj v noci. Naozaj to testovanie bolo také kvalitné, aké je len možné v danej dobe urobiť," povedal renomovaný právnik. Dodal, že do jedného mesiaca, možno do šiestich týždňov by mohol byť znalecký posudok vypracovaný.

Lieky a kontrola

Obhajca spomenul, že v rámci zhromažďovania podkladov ošetrujúca odborná lekárka predložila vyšetrovateľom zdravotný záznam pacienta, kde sú v EMR (elektronický lekársky záznam - pozn. redakcie.) veľmi detailne zaznamenané výsledky CT a EEG (elektroencefalografia) vyšetrení a kontrol. "Zo záznamov vyplýva, že môj klient pravidelne každé tri mesiace bol diagnostikovaný. Z čoho je jasné, že z jeho strany nešlo po nehode len o účelové a nepodložené tvrdenie, ale je dispenzarizovaný, teda jeho zdravotný stav lekári systematicky sledujú ," prízvukuje Romža. S dôvetkom, že Ivan M. mal nastavenú medikamentóznu liečbu, ktorú podľa jeho vedomosti poctivo dodržiaval.

