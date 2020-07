Metropolou východu sa šíria "zaručené" informácie o tom, čo predchádzalo tragickej udalosti. Nikto z kolegov mladého športovca ani jeho príbuzných sa však k otázkam, ktoré sa týkajú okolnosti úmrtia, nevyjadruje.

Ako dlho ležal v aréne?

Podľa nášho zdroja slovenský reprezentant v športovej streľbe, ktorý bol účastníkom 2. kola extraligy v Košiciach, kde obsadil 2. miesto v disciplíne 50m ľubovoľná malokalibrovka na 60 metrov, sa sťažoval už počas zápolenia, že sa necíti dobre. "Neskôr, zhruba pätnásť minút pred druhou, našli Nateja v bezvedomí v Laser Aréne. Svedkovia okamžite privolali záchranku," hovorí svedok udalosti. "Chlapca museli resucitovať, následne ho na umelej pľúcnej ventilácii v kritickom stave previezli do Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach, kde krátko na to zomrel. Nikto netuší ako dlho bol v bezvedomí, kým si ho niketo všimol," hovorí náš zdroj. Príčinu smrti určí pitva.

Vyznanie bratovi

Matejov brat, ktorý vystupuje na sociálnej sieti ako Kubči Pačes sa na prianie rodičov prihovoril v mene nebohého športovca. "Viem ako Ťa mrzí, že sa Ti už nepodarí odpísať svojim kamošom... ani splniť sľuby a plány, ktoré ste spolu mali. Stále neverím, že musím niečo takéto písať a nikomu neprajem tento pocit prázdna a beznádeje... Bol si super človek a pre mňa jediný, ktorý ma skutočne poznal. Vždy si bol pre mňa nie len bratom, ale aj mojím najlepším priateľom. Veselý, obetavý a rozumnejší viac, než ja kedy budem...," píše Kubči.

Matej miloval prírodu. Výstup na Ďumbier. Zdroj: archív M.M.

Dobrý študent i športovec

Popisuje ďalej snahu a drinu svojho brata vo vrcholovom športe i v škole. "...stále si veril, že raz dokážeš rodine ale aj svetu, že si niekým, a budeme na Teba všetci hrdí. Tento rok o mesiac by bola práve takýmto míľnikom v Tvojom živote aj obhajoba diplomovej práce, kvôli ktorej si občas ani nespával, a ja som si Ťa za to doberal. Nikdy si nestrácal nádej aj keď sa nedarilo, a aj v streľbe si stále pokukoval po miestenke na olympiádu, kde by si to dokázal aj celému svetu...Mrzí ma, že som s Tebou nestihol byť viac, a že som nebol lepším bratom. Stále mám na stole darček od Teba v podobe Lego figúrky chlapca s Piňatou, keďže aj Lego aj Piňaty máme tak radi a tešili sme sa, že ju postavíme keď budeme spolu. Vedel som o Tvojich cestovateľských plánoch a veľmi ma trápi, že si ich nestihol uskutočniť....," pokračuje v spomienkach.

Odkaz kamarátom

Nezabudne ani na kamrátov Mateja. "...preto aj Vám kamarátom chcem povedať jedno veľké ďakujem. Za to, že ste ho sprevádzali na ceste životom a boli tu pre neho. ...Chcel by som Vás ešte ale veľmi pekne poprosiť,... aby ste na neho nezabudli. On si nezaslúži len tak odísť."

O rodičov sa postará

Povie, že nič nedáva zmysel a on čaká, že Matej otvorí dvere a bude pozerať vtipné videá, ktoré tak bavili..."Ja viem, že nechceš aby sme sa trápili...Maťko, neviem ani len popísať ako veľmi mi chýbaš, a ako veľmi som vďačný, že si bol a aj vždy budeš súčasťou môjho života. Neviem čo budem bez Teba robiť, ale sľubujem Ti, že sa nemusíš báť a o našich sa postarám tak, aby si mohol byť hrdý."

V závere odkázal Matejovi, že sa na neho hnevá... "Toto sa nerobí odisť len tak bez rozlúčky! Pre mňa nikdy neodídeš a vždy budeš všade so mnou. Som na Teba hrdý v akého človeka si dospel a takého brata ako si Ty som si ani nezaslúžil. A ešte kamko, prosím Ťa, ...daj na nás pozor tam zhora ...odznelo srdcervúce vyznanie brata nebohému súrodencovi.

Matej s bývalou biatlonistkou Martinou Halinarovou-Jašicovou. Zdroj: archív M.M.

Smútok bývalej biatlonistky

V rovnakom duchu sa vyjadrila aj bývalá biatlonistka Martina Halinárová-Jašicová.

"Maťko....Prečo?! Nedokážem prestať plakať.... Maťko....toto si mi nemal urobiť!! Odišieľ si ticho a bez rozlúčky. Vždy sme sa predsa lúčili...! Včera si ešte pretekal...mali ste mi dať vedieť ako ste dopadli...nie, že sa už nevrátiš!!! Strašne mi chýbaš a chýbať budeš. Si skvelý chalan, kamarát, džentlmen! Nikdy nezabudnem na TVOJ úsmev...aj keď si bol niekedy smutný...vždy si to riešil s úsmevom..."

Opatruj nás...!

Na záver smutne dodala "....odpočívaj v pokoji! Opatruj nás z hora a ver, že si na Teba vždy spomeniem, keď budem počuť Elán. Neznášal si ho, ale držal si keď sme si ho púšťali na tréningu... keď budeš robiť tam hore ľahké bruško spomeň si na mňa aj na môjho Miša... Maťko Matej Medveď...ĎAKUJEM, že som Ťa stretla. Navždy ...Tvoja trénerka."

