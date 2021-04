Z procesu s Juditou bola kvôli jej neplnoletosti vylúčená verejnosť. Preto detaily tragédie vychádzajú na povrch až teraz, po vypracovaní rozsudku. Niektoré dôkazy sú skutočne šokujúce, no zarážajúce sú aj významné pochybnosti jej viny. Dievčine hrozí pri uznaní viny až 15-ročný trest. Krajský súd v Žiline môže potvrdiť rozsudok, vyniesť vlastný alebo vec vrátiť na opätovné prejednanie súdu nižšej inštancie.

Judita po celý čas tvrdí, že nevraždila, ale že jej kamaráta Tomáša zniesol zo sveta 16. mája 2019 neznámy muž. Ten mal zazvoniť v byte na sídlisku Vlčince, kde Judita bývala aj s matkou práve v čase, keď bol Tomáš na odchode. Zabudol si však podľa Juditinej výpovede mobil, tak sa po neho od dverí vrátil. Keď Judita otvorila, muž v montérkach sa vraj predstavil ako odpočtár s tým, že ide skontrolovať elektriku a poistky. “Začal naliehať, že to bude rýchlo a tlačil sa do bytu. Zľakla som sa a zavolala na Tomáša. Keď Tomáš vyšiel spoza rohu, muž už stál vo dverách bytu. Oni sa na seba pár sekúnd iba dívali, ten chlap mal taký divný výraz,“ povedala Judita. Pokračovala tým, že chvíľu sa nič nedialo, no potom vybral muž z tašky nôž a začal útočiť na Tomáša.

Lenže súd jej verzii neuveril. Počas procesu bolo totiž vyprodukovaných množstvo dôkazov, ktoré podľa žilinského okresného súdu svedčia v jej neprospech. “Skutkový priebeh deja, prezentovaný obžalovanou mladistvou, absolútne nekorešponduje s ostatnými vykonanými dôkazmi, a to aj s dôkazmi odbornej povahy a tieto priamo vylučujú skutkovú verziu obžalovanej mladistvej,” píše sa v rozsudku.

Lenže rodičia Judity vidia chyby vo vyšetrovaní a sú presvedčení, že polícia si prácu neurobila dôkladne. Veria v Judnitinu nevinu a sú ochotní za ňu bojovať. Keďže bolo pojednávanie neverejné, nemohli zverejňovať detaily zo spisu. Po vyhlásení rozsudku však zriadili webovú stránku, kde poukazujú na možné pochybenie počas vyšetrovania.

Senát bol však presvedčený, že o Juditinej vine mal dostatok dôkazov. vypočul viacero znalcov. Podľa rozsudku z údajov z Juditinho mobilu vyplynulo, že krátko pred tragédiou sa dievčina so svojim kamarátom v jej byte fotili a Tomáš o 15:20 h ešte žil. Z toho určili, že skutok sa musel stať od tohto času do 15:38 h, kedy obžalovaná volala svojej matke.

Znalci podrobne opísali poranenia, ktoré pri pitve zistili na tele mŕtveho Tomáša. Mal 51 bodno-rezných rán. Judita vypovedala, že neznámy muž asi 185 cm vysoký mal zo vzdialenosti približne 1 metra, držiac nôž v pravej ruke, útočiť od hlavy smerom dopredu zhora nadol. “Poranenia takéhoto charakteru zistené neboli,” napísala predsedníčka senátu Zuzana Pilátová v rozhodnutí.

Podľa súdu výsledky DNA analýz vykonaných kriminalistickými expertami vylúčili, že by bola na mieste tretia osoba: “Je bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že profil DNA poškodeného sa na predmetné nože mohol dostať len pri útoku na telo poškodeného obžalovanou mladistvou.” Navyše, nevedela vysvetliť, ako sa dostali nože do zásuvky jej komody v detskej izby: “Je ťažko predstaviteľné, že by tam tie nože ukryl neznámy odpočtár, ktorý sa navyše už v tom čase v byte nemal nachádzať. Bola to jednoznačne obžalovaná mladistvá, ktorá tieto nože do šuplíka ukryla, o čom svedčia rovnako výsledky znaleckého skúmania.”

Okrem DNA skúmali aj trasologické stopy a nenašli žiaden dôkaz o tom, že by po dlážke chodil niekto iný okrem Tomáša, Judity a zasahujúcich zložiek, ktorým odobrazli vzorky z podrážok topánok: “Je vylúčené, aby sa na danom mieste, v tom istom čase, nachádzala ďalšia osoba, ktorá by mala topánky s rovnakým dezénom ako Tomáš Teličák a aj v rovnakom stave obnosenia, opotrebovania.”

Lenže rodičia obžalovanej tvrdia, že polícia zbabrala obhliadku miesta činu, na nožoch sa nenašiel čistý profil DNA Tomáša, ale iba zmiešaný s Juditiným, hoci mal zasiahnuté viaceré orgány, kamery zachytili muža v modrých montérkach a nikto ho nestotožnil. Nepáči sa im, okrem iného ani to, že obhajobe nebola umožnená previerka Juditinej výpovede na mieste činu.

Jedna z najzaujímavejších pasáží rozsudku je však prepis zvukového záznamu hovoru obžalovanej z výkonu väzby v Trenčíne 8 dní po vražde. V telefonáte je mama vraví, že “ono sa to naozaj stalo, tak ako si myslíš, ako si to pamätáš:“ A na to jej dcéra kladie zaujímavé otázky.

Podľa Pilátovej mladistvá Judita skutok spáchala “mimoriadne brutálnym spôsobom, voči osobe blízkeho kamaráta, v silnom afekte,s následným vysoko agresívnym inštrumentálnym smrtiacim konaním voči poškodenému, mimoriadne devastujúcim spôsobom zaútočila na osobu svojho kamaráta, s ktorým mala veľmi blízky priateľský vzťah, navyše bez zjavného motívu.”

