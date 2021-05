Mladíka, ktorý pracoval ako živnostník, poverili šéfovia demontážou starej výťahovej kabíny.

Osudné laná

Pri prerezávaní lán sa táto s Dominikom zrútila z 10. poschodia z výšky približne 25 metrov. „Hneď po páde mu síce poskytli lekársku pomoc, bohužiaľ, jeho zranenia boli nezlučiteľné so životom. Chcem však povedať, že výťahy boli už dlhšie odstavené, takže pacienti, ani nikto iný, neboli ohrození,“ povedal tesne po nešťastnej udalosti hovorca nemocnice Tomáš Kráľ.

Opatrenia nezabrali

Riaditeľ spoločnosti, ktorá zabezpečovala rekonštrukciu výťahov, zdôraznil, že tragédia sa udiala zrejme súhrou nešťastných náhod. Odborníkov však takáto odpoveď neuspokojila. Zdôraznili, že technik mal byť istený popruhmi, aby po prípadnom páde kabíny zostal na nich visieť. Padajúcu kabínu zasa mala zastaviť brzda. Prečo tieto opatrenia zlyhali, nikto z kompetentných nevedel vysvetliť.

Bez dozoru?!

Predseda Cechu výťahárov Slovenska Pavol Tuchyňu videl ako hlavný problém nešťastia v nedostatočných skúsenostiach mladého opravára. Podľa jeho slov Dominik sám nemal robiť tento druh práce, mal na neho dozerať skúsený montér. „Osobne by som mu v takomto náročnom postupe zveril maximálne demontáž vypínačov, elektroinštalácie, ale určite nie kabíny,“ konštatoval Tuchyňa.

Dominik vo svojom veku nemohol mať ani potrebnú prax. „Nemyslím si, že by taký mladý chlapec spĺňal podmienky a predpisy stanovené zákonom na získanie živnostenského listu. Na vydanie osvedčenia pre prácu s výťahmi platia prísne kritériá. Až po ich splnení je možné získať oprávnenie. Vyžaduje sa tiež minimálne päťročná prax,“ hovorí Tuchyňa., ktorý vysvetľuje ako by tieto práce zorganizoval on. Viac v galérii na foto č. 6.

