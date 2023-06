Dávid (†23), ktorý v stredu vystrašil študentov gymnázia tým, že pribehol k ním horiaci ako pochodeň dnes zomrel v šačianskej nemocnici.

Veľký rozsah popálenín

,,Pacient, ktorý bol včera vrtuľníkom leteckej záchrannej služby prevezený s ťažkými popáleninami a v bezprostrednom ohrození života na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca, napriek enormnej snahe celého lekárskeho tímu, dnes na poludnie, bohužiaľ, svojim zraneniam podľahol," uviedla Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa nemocnice Martina Pavlíková.

Pohotoví študenti

Dávid sa zo zatiaľ neznámych dôvodov zapálil v areáli školy a následne keď začali na ňom horieť šaty tieto začal zo seba strhávať a pomoc hľadal u študentov, ktorí mali vyučovanie v exteriéri školy. Títo následne zalarmovali všetky záchranné zložky. Hasiči, ktorí boli na mieste krátko po deviatej zistili, že plamene sa už podarilo uhasiť svedkom nešťastnej udalosti.

Minimálne šance

Potvrdila to aj Miroslava Knišová z Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove. „Zasahujúci hasiči poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a zabezpečili miesto pristátia vrtuľníka VZZS, ktorá si následne pacienta prevzala do svojej starostlivosti,“

Zraneného muža, ktorého uviedli do umelého spánku, transportovali následne do šačianskej nemocnice na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Mladík bol vo veľmi vážnom, život ohrozujúcom stave. Popáleniny mal na cca 80% tela.

Priveľa otázok

Podľa našich zistení bol zraneným mužom 23 -ročný Prešovčan Dávid, ktorý nebol študent gymnázia. Okolnosti prípadu a jeho príčina sú predmetom zisťovania a vyšetrovania. Indície smerujú k tomu, že išlo o cielený úmysel mladíka, ktorý mal pri sebe v čase tragédie fľašu alkoholu a deospray. Či niečo z toho mu poslúžilo, aby sa zapálil, bude predmetom vyšetrovania.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom ►►►