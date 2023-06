Pojednávanie bolo aj kvôli prítomnosti pozostalých po obetiach nehody veľmi emotívne. Mimoriadne nimi lomcovala bolesť počas opisu dopravnej nehody, viacerí z nich sa neubránili slzám. Rovnako reagovali potom čo sa dozvedeli z úst sudcu výšku trestu pre Dědečka.

Výsmech pozostalým

Do Bratislavy na pojednávanie cestoval aj Pavol Hamrák, otec najmladšej obete, nádejnej študentky práva Natálie (†19) zo Spišskej Novej Vsi. Počas pojednávania Pavol držal svoje emócie na uzde. Neplakal ako niektorí z poškodených, ale mal neskôr po pojednávaní súkromný rozhovor s prokurátorom, verejne ho vyzval, aby podal odvolanie. Pre Plus JEDEN DEŇ sklamaný otec povedal: "Tento verdikt súdu je výsmech do očí všetkých poškodených a zvlášť rodičov nebohých deti. Ťažko je bojovať za spravodlivosť, keď prokurátor, ktorý nás má chrániť, navrhne súdu trest pod dolnou hranicou. Opak toho čo od začiatku vyšetrovania presadzoval," neskrýval nespokojnosť. Následne vyslovil tvrdé slová. "Náhoda, dohoda, alebo nátlak? Ostáva len dúfať že generálny prokurátor nesúhlasí s verdiktom a odvolá sa voči nemu," uzavrel zronený otec Natálky (†19).

Tvrdé slová právneho zástupcu

Servítku pred ústa si nekládol ani splnomocnený zástupca poškodených rodiny Hamrákovcov Patrik Benčík, ktorý so svojimi klientmi považuje 15-ročný trest za príliš nízky. "Boli sme sklamaní aj zo záverečnej reči krajského prokurátora. Na základe právnej kvalifikácie obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia mohol žiadať pre obžalovaného trest 15-25 rokov dokonca až doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor v záverečnej reči navrhol len 15 rokov. Toto už predznačilo celkový verdikt súdu a ja sa osobne domnievam, že keď chceli takýto nízky trest, malo dôjsť k uzatvoreniu dohody o vine a treste," dôvodí advokát.

