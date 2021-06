Vladimír Pčolinský je obvinený z toho, že spolu so svojim bývalým námestníkomSlovenskej informačnej sluźby (SIS) Borisom Beňom mali prijať úplatok od konkurzného právnika s miliónovým majetkom Zoroslava Kollára vo výške 40-tisíc eur za to, že ho SIS nebude sledovať. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - spolupáchateľ Beňa a exšéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.

Teraz poslal Pčolinský cez svojho advokáta list, v ktorom vyjadruje nielen pochybnosti o vyšetrovaní, ale opisuje aj výpoveď svedka Petra Tótha - niekdajšieho poskoka odsúdeného podnikateľa Mariána Kočnera. Keď Kočner skončil za mrežami v zmenkovej kauze, začal proti nemu svedčiť aj vo veci úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Lenže jazyk sa Tóthovi rozviazal znova. A ešte ako! Podľa zadržaného exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského Tótha predvolali začiatkom júna na podanie svedeckej výpovede aj k nemu. "Prenasledoval ma v rámci tzv. kočnerovho komanda a mal by byť podľa medializovaných informácií v danej veci aj trestne stíhaný. Hoci v úvode výpovede sa vyjadril, že ku skutkom, ktoré sú mi kladené za vinu, nič nevie uviesť, vyšetrovateľ NAKA napriek námietkam mojich obhajcov pokračoval vo výpovedi," napísal Pčolinský.

No z toho, čo z úst Tótha vyšlo potom, zostáva rozum stáť. Nielen z toho, že vulgárne vynadal obhajcom exšéfa SIS. „Významnejšie však je, že podľa svedka mala existovať organizovaná skupina. Mala byť v zložení ja, Vladimír Pčolinský, Daniel Lipšic, Monika Tódová, Peter Košč a ďalší, ktorí sa v spolupráci s americkou CIA mali podieľať na prenasledovaní svedka Petra Tótha a taktiež na vyzradení jeho utajenej identity v súdnom konaní," prezradil exšéf SIS, ktorého takéto tvrdenie zarazilo a aj to, prečo vyšetrovateľ spolu s dozorovým prokurátorom tri hodiny vypočúvajú svedka, ktorý, ako sa vyjadril, nemá čo povedať ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu. Jeho obhajcovia chcú podať námietku zaujatosti vyšetrovateľovi. Mama Marcela Pčolinská má jasno v tom, čo je za tým a nedáva si servítku pred ústa. Jej vyjadrenie si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Najvyšší súd nedávno pridal Pčolinskému ku kolúznej väzbe ďalšiu. Urobil tak na neverejnom zasadnutí pri rozhodovaní o sťažnosti obvineného Vladimíra Pčolinského proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 1. mája 2021. Ten totiž vtedy zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. "Najvyšší súd zároveň na podklade sťažnosti prokurátora zmenil dôvody väzby u obvineného tak, že ich rozšíril aj o dôvody preventívnej väzby,“ informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

M. Pčolinská tuší, čo je za ďalším sprísnením väzby pre jej syna: "To, čo mu predčasom zrušili, teraz pridali! To preto, aby bol ticho. Veď o čo ide? Aby bol tam a nerozprával! Ak by bol na slobode, mohol by povedať niečo, čo by skompromitovalo postup orgánov činných v trestnom konaní. Aj preto nikto doteraz nepožiadal o zbavenie jeho mlčanlivosti."

Mama exšéfa SIS je starostkou Nižného Hrabovca (okres Vranov nad Topľou). So zosnulým manželom, bývalým profesionálnym vojakom, mali štyroch synov. Najstarším je spomínaný Vladimír, ktorý bol vlani v apríli menovaný za šéfa tajných. Nominovala ho strana Sme rodina, ktorú s Borisom Kollárom spoluzakladal aj jeho brat Peter (39) - poslanec parlamentu. Za túto stranu derie poslanecké lavice aj Vladimírova manželka Adriana a pracuje v nej aj najmladší Lukáš.

V. Pčolinskému nedávno pribudlo aj ďalšie obvinenie. Spolupracujúci obvinený z kauzy Judáš expolicajt Marián Kučerka vypovedá proti nemu vo veci, ktorá sa týka nadnárodnej stavebnej spoločnosti.

A čo si o novom obvinení myslí mama exšéfa SIS? Bez okolkov povedala, čo je za tým. Jej vyjadrenie si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

