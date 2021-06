Ako to vysvetlí? Peter Tóth sa podľa Pčolinského pred vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) postavil v prvý júnový deň. Počas viac než trojhodinového výsluchu mal polícii prezradiť zarážajúce skutočnosti. A to napriek tomu, že ku skutkom, ktoré sú Pčolinskému kladené za vinu, nevie nič uviesť. Z jeho výpovede malo vyplynúť, že svedok nepozná nielen obvineného bývalého siskára, ale ani osoby, ktoré sú súčasťou trestného konania proti nemu. Tóth mal podľa neho navyše vulgárne nadávať obhajcom Pčolinského, začo mu napriek ich výzve nebola udelená poriadková pokuta. „Po tom ako vynadal mojim obhajcom, mohol pokračovať vo výpovedi," hovorí Pčolinský.

Niekdajší šéf SIS ďalej uvádza, že z výpovede vyplynuli viaceré známosti vo vedení KDH okolo roku 2003. „Významnejšie však je, že podľa svedka mala existovať organizovaná skupina. Mala byť v zložení ja, Vladimír Pčolinský, Daniel Lipšic, Monika Tódová, Peter Košč a ďalší, ktorí sa v spolupráci s americkou CIA mali podieľať na prenasledovaní svedka Petra Tótha a taktiež na vyzradení jeho utajenej identity v súdnom konaní," prezradil Pčolinský.

Dodal, že ho zarážajú dve veci: „Po prvé, prečo sedím sám toho času v kolúznej väzbe a svedkom uvedené osoby nie sú väzobne stíhané spolu som mnou, keď sme mali byť členmi „Lipšicovej skupiny“, keďže ako som opísal v predchádzajúcej tlačovej správe, pri mojich ostatných skutkoch boli na vzatie do väzby dostatočné ako dôvody svedecké výpovede. Po druhé, prečo vyšetrovateľ spolu s dozorovým prokurátorom tri hodiny vypočúvajú v mojej trestnej veci svedka, ktorý, ako sa vyjadril, nemá čo povedať ku skutkom, ktoré sú mi kladené za vinu a ani osobne nepozná osoby, ktorým je skutok kladený za vinu." Pčolinskému prekáža aj to, že za 84 dní dozorový prokurátor nevypočul svedkov, ktorí boli identifikovaní pri rozhodovaní o jeho väzbe.

Exriaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský Zdroj: ROBO HUBAČ

Obhajcovia exšéfa SIS sú, zdá sa, odhodlaní konať. „V pondelok (dnes, pozn. red.) podáme námietku zaujatosti na vyšetrovateľa a žiadosť o preskúmanie zákonnosti celého postupu. Ak nezaujme adekvátne stanovisko dozorový prokurátor, vec postúpime k rukám generálneho prokurátora," uviedol advokát Ondrej Urban pre denník Plus JEDEN DEŇ. Odborník krúti hlavou aj nad tým, že Tóth po spŕške vulgarizmov za ne nedostal poriadkovú pokutu.

Tým sa však Urbanove námietky nekončia: „Podstatnejšie je to, že od 31. marca nebol v skutku jeden vypočutý nikto, pritom bol tri a pol hodiny vypočúvaný svedok Tóth, ktorý je obvinený pre sledovanie, kde je aj pán Pčolinský poškodený. Navyše tento svedok sa vyjadril, že k predmetným skutkom ani osobám spájaných so skutkami nemá žiadne informácie. Následne prerozprával svoje príbehy z minulosti z KDH. Je to absurdné.” Už pred dva a pol týždňom dal podľa jeho slov návrh na vykonanie dôkazov, čo sa doposiaľ neuskutočnilo.

Bývalý kriminalista Snopko Kriminalista Matej Snopko upozorňuje, že k väzobnému stíhaniu akejkoľvek osoby treba vždy pristupovať obozretne. „Ešte predtým ako niekoho umiestnime do väzby, je za každých okolností nutné venovať každému prípadu osobitú pozornosť a všetky skutočnosti detailne preveriť. Ak nejaký Jožko povie niečo na Ferka, tak je to jednoducho málo," vysvetľuje. „Vždy by tu mal byť hmotný dôkaz. Pri vyhodnocovaní akejkoľvek svedeckej výpovede je tiež nutné pamätať na to, že je celkom bežné, aby dvaja svedkovia vypovedali o tej iste udalosti rôznym spôsobom. Sčasti je to dané subjektívnym vnímaním reality a tým, že rôzni ľudia si veci pamätajú rôzne. Samozrejme, že do úvahy treba vziať aj fakt, že svedok môže sledovať vlastné záujmy a pravdu vedome kriviť," povedal.

