Matúš (skutočné meno máme v redakcii) je mladý muž (23) z Bratislavy, ktorý zažil vo väzení v Justičnom paláci poriadne drsné chvíle. Za mreže sa dostal kvôli opakovanému šoférovaniu bez vodičského preukazu a dokopy si odsedel šesť mesiacov.

"Najskôr mi prišiel nástup, no to som ešte nebol zaradený (do výchovno-nápravnej skupiny). A tak ma po príchode zaradili medzi dvojkárov," hovorí Matúš s tým, že toto je štandardný postup. Dali ho teda do cely, kde bolo dokopy šesť ľudí.

Mali tam záchod, sprchu aj rádio. Väzňov budia o šiestej ráno, zhasnuté musia mať o deviatej večer. "Spoluväzni boli rôzneho typu. Mladí, starí, chudáci až po trosky. Bolo tam doslova hocičo," predstavil ich.

Matúš ďalej rozpráva o strave, ktorú v ústave na výkon trestu dostal. "Za hrsť rozvarených cestovín a kakao. To ti pomixujú dokopy a to ti dajú jesť. To je večera," prezradil s tým, že najskôr mal problém si zvyknúť. Prvé týždne takmer vôbec nič nejedol a schudol 35 kíl. Väzňom tam priamo varia druhí väzni.

"Dvojkársky" režim, v ktorom bol aj Matúš znamenal, že celý deň bol iba na cele. Dostal raňajky, obed a večeru a tam to v podstate končilo. "Celé dni len ležíš, alebo sedíš, prípadne si čítaš a v podstate môžeš na cele aj cvičiť, no to iba tak, aby to bacharom nevadilo," hovorí Matúš a dodáva, že on sa kvôli cvičeniu dostal do problémov.

Podľa jeho slov robil kliky, no jednému z dozorcov sa to nezdalo a vyhodnotil to ako pokus o útek. "Ja som tam bol asi druhý týždeň a akurát som cvičil, keď prišiel bachar a povedal mi, že to nemôžem robiť. Povedal, že to môže hodnotiť ako prípravu na pokus o útek."

Matúš vo väzení aj pracoval. "Výplatu som mal 103€ za celý mesiac. Robil som 12 hodín denne," uviedol Matúš s tým, že okrem toho, že rozdeľoval prácu iným väzňom, chodieval aj k Pezinku prerábať detské ihriská. Keď však potreboval rozbiť betón, nedali mu potrebné prístroje. Robil to krompáčom.

