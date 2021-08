Malí futbalisti si tesne pred koncom prázdnin vyšli so svojimi otcami na pánsku jazdu na Liptov. V chate pri Liptovskej Mare plánovali stráviť päť dní, od pondelka do piatku. Keďže lialo a kúpať sa nedalo, vybrali sa na malý výlet do okolia. V dodávke smrti sa viezli deviati, z toho päť detí. Šmyk v zákrute a zrážka s oprotiidúcou dodávkou mali fatálne následky. Nehodu prežilo iba dvojročné dieťa a traja dospelí.

Za štyrmi školákmi už rok smútia ich blízki, kamaráti, spolužiaci, známi. Po nebohom mužovi zostala manželka Janka a dve malé deti, jedno z nich postihnuté. Príbuzní zosnulých sa už rok utápajú v žiali. Napriek tomu vinníka nehľadajú, nikoho zo svojho smútku neobviňujú. "Vedia, že to nikomu nepomôže. Svoj žiaľ si ponesú všetci do konca života a musia sa s tým naučiť žiť," povedal nám známy smútiacich rodičov, ktorí sú veriaci a podľa svojej viery aj žijú. "Voči nikomu necítia nenávisť. Jednoducho sa to stalo a už to inak nebude," dodal náš zdroj.

Vinníka nepozná ani polícia. Policajné vyšetrovanie stále nie je ukončené. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na druhý deň obvinil 39-ročného vodiča dodávky VW Transporter zo Stropkova z prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví. Ide o otca jedného z mŕtvych chlapčekov. Vyšetrovanie však stále nie je ukončené. V čom viazne? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII TU.

Osudný 19. august vlaňajšieho roka sa zapísal čiernymi písmenami do života viacerých rodín zo Stropkova. Radosť z chlapskej jazdy a ich deťmi počas výletu na Oravu sa zmenila na obrovskú tragédiu. V stredu sa vybrali na výlet. Šťastní nasadli do dodávky, odfotili sa, netušiac, že zažívajú posledné chvíle svojho kratučkého života. Štyri detičky a aj jeden z mužov boli totiž o pár minút mŕtvi. Pohľad na ich hroby trhá srdce. Dvom z nich iba nedávno dokončili pomníky, dvom ešte chýba náhrobná tabuľa. Jeden z malých futbalistov má nevšedný náhrobný kameň, pozrite sa v GALÉRII.

Bočný náraz do dodávky Stropkovčanov na klzkej vozovke od dažďa neprežili Oliver († 11), Tadeáš († 11), Tobiáš († 10), Dávid († 6) a Marián († 43). Boli na mieste mŕtvi. Všetci mali spoločnú záľubu, boli vášniví futbalisti a podľa trénerov všetci mali veľký talent. Oliver a Tadeáš hrávali za Teslu Stropkov. Najmladší ešte nebol registrovaný, ale absolvoval zopár tréningov a od jesene mal ísť do športovej triedy. Chválami na nich nešetrili ich tréneri.

Chlapci boli aj výborní žiaci. Tadeáš navštevoval základnú školu zameranú na šport s futbalovými triedami na Mlynskej. Tragédia zasiahla aj školu na Konštantínovej, kam chodili Oliver a Tobiáš a od septembra mal sem zo škôlky nastúpiť aj Dávid. Ich smrť otriasla aj ich pedagógov.

Marián zomrel spolu so synovcom Dávidom, synom jeho nevlastnej sestry. Zostala po ňom manželka Janka a dve deti. Janka (8) má detskú mozgovú obrnu a epilepsiu, nechodí, nedokáže komunikovať. V dodávke sa okrem nebohých viezli ešte traja dospelí muži a Mariánov syn Majko (2). Toho zachránila autosedačka. Pasažieri dodávky s nemeckými evidenčnými číslami vyviazli bez zranení.

