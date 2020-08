Mrazivý odkaz pár hodín pred tragédiou: Marián sa so štyrmi deťmi z výletu nevrátil

Obrovská tragédia! V Liptovskom Trnovci sa včera predpoludním zrazili dve dodávky. Následky boli šokujúce: nehodu neprežili štyri deti vo veku 6, 10, 11, 11 rokov a jedna dospelá osoba. V aute so slovenským evidenčným číslom sa viezlo deväť osôb, z toho päť detí, vo vozidle s nemeckým evidenčným číslom traja, všetci vyviazli s ľahšími zraneniami. Miesto tragédie vyrazilo dych všetkým záchranárom, lekárom či policajtom a aj tí najtvrdší chlapi mali slzy v očiach.

Vo vozidle so slovenskou značkou sa viezla skupinka zo Stropkova. „V pondelok odišli na Oravu, včera ráno odtiaľ vyrazili na ďalšiu cestu,“prezradil jeden z kamarátov. „A ide sa na výlet,“ napísal na sociálnu sieť Marián Neupauer. Už o pár hodín došlo v Liptovskom Trnovci k desivej havárii.

Nebohým mužom je Marián Neupauer (43), vodič z povolania, on však dodávku, v ktorej sa viezli, nešoféroval. Podľa doterajších zistení sa vybrali na chlapskú jazdu štyria dospeli muži s piatimi deťmi na výlet na Oravu, ubytovaní boli v jednej z tamojších chát. Odtiaľ plánovali vyrážať na výlety do okolia. V stredu krátko pred odchodom pridal Marián fotografiu seba a detí sediacich v dodávke, na jednej z nich je chlapček vo veku približne 6 rokov. Podľa jeho známych ide o jeho synovca, ktorý zomrel tiež.

Na mestskom úrade v Stropkove visí čierna zastáva. “Je to veľká tragédia, dozvedeli sme sa, že ide o našich obyvateľov, o koho konkrétne, zatiaľ nevieme. Je nám to hrozne ľúto, pre mesto je to tragédia nevídaných rozmerov,” uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza a rodinám vyjadril úprimnú sústrasť.

Tú na sociálnej sieti vyjadrili aj šoféri z povolania. Mariánov bratranec tam napísal: "Chlapci, dávajte na nás pozor tam zhora. Majo, budeš mi chýbať."

Dodávka zo Stropkova po zrážke s nemeckým vozidlom vyletela mimo vozovku. „Štyri deti od šesť do jedenásť rokov a štyridsaťtriročná osoba na mieste zomreli. Cestujúci v druhej dodávke neutrpeli vážne zranenia,“informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. „Ďalších štyroch zranených previezli do nemocníc v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Počas transportu boli pri vedomí, utrpeli najmä stredne ťažké a ľahšie poranenia,“doplnila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Podľa riaditeľa Okresného policajného riaditeľstva v Liptovskom Mikuláši Jaroslava Haranta príčiny nehody vyšetrujú. Riaditeľka Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová doplnila, že hasiči po príchode na miesto udalosti urobili protipožiarne opatrenia. Privolali aj psychológov na poskytovanie posttraumatickej pomoci pre pozostalých a aj hasičov. "Bol to veľmi ťažký zásah. Mnohí z našich príslušníkov ešte takúto udalosť nezažili a znášajú ju veľmi ťažko, aj keď sú to tvrdí chlapi,“ dodala Krajčiová.

Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut na ceste II/584 v katastri Liptovského Trnovca v okrese Liptovský Mikuláš zahynuli v stredu 19. augusta 2020 štyri deti a jedna dospelá osoba. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová. Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia Hasičského a záchranného zboru zasahujú pri nehode hasiči z Liptovského Mikuláša. "Na mieste zasahuje viacero sanitiek ZZS a záchranársky vrtuľník.

Miesto nehody, opisujú miestni ako mimoriadne nebezpečný. „Chodím tu každý deň, niekedy dokonca viackrát, nehôd tam už bolo veľmi veľa. Strašná tragédia je len dôsledkom nekonania kompetentných orgánov!“napísal Peter. Na jeho slová reagoval aj Mihal: „Treba tam natiahnuť nový povrch, keď poprší, je to ako na ľade. Často tadiaľ jazdím na motorke a neraz som zažil, že aj väčšie autá to tam ledva zvládli.“