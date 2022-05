Do prešovského ústavu na výkon väzby sa dostal bývalý šéf polície Lučanský predvlani na Mikuláša. V utorok 29. decembra 2020 okolo pol piatej podvečer tam nastala panika, kedy ho pri rozdávaní stravy objavili nehybne ležiaceho na posteli a nereagoval. Bol v cele sám, spoluväzňa nemal. Ihneď začali s jeho oživovaním a zavolali záchranárov.

Tí ho resuscitovaním oživili, no jeho stav bol kritický a urýchlene ho previezli do prešovskej nemocnice na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Strážili ho ozbrojení strážcovia, okrem manželky a zdravotníkov k nemu nikoho nepustili. Jeho zreničky už vtedy nereagovali, mozog bol mŕtvy, srdce dobojovalo na druhý deň.

Z prvotných informácií aj následného vyšetrovania vyplynulo, že sa Lučanský pokúsil o samovraždu obesením na teplátovej bunde zaviazanej na posteli. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ešte v ten deň vybral do Prešova, bolo začaté trestné stíhanie vo veci. Kontrolnú komisiu na prešetrenie udalosti vytvorila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Komisia mala 19 členov, medzi nimi mal medicínsku oblasť zastupovať znalec z odboru súdne lekárstvo. Šokovalo však, že zástupca bol zo súkromnej firmy.

Ministerka si vybrala človeka z ústavu, ktorý reálne ani nevykonáva pitvy. „Robia tam iba papierovú robotu, nerobia výskum, píšu odborné články týkajúce sa práva a nie medicíny," prezradil náš zdroj. Na Slovensku máme tri lekárske fakulty a tri ústavy súdneho lekárstva, v ktorých pôsobia uznávaní znalci.

Odborníci si preto kladú tri otázky: Prečo ministerka neoslovila človeka z oblasti súdneho lekárstva? Prečo neoslovila hlavného odborníka, ktorý je odborným garantom alebo Slovenskú súdnolekársku spoločnosť? Prečo neoslovila akademických odborníkov, ktorí majú docentúru či profesúru zo súdneho lekárstva? Odpovede na otázky sme sa pokúšali získať priamo na ministerstve spravodlivosti.

V stanovisku, ktoré nám rezort poslal, bol odkopírovaný článok zo štatútu o zriadení komisie s uvedením, z ktorých orgánov sú jej zástupcovia a v akom počte. Na opakovanú otázku, prečo neboli do komisie oslovení vyššie spomínaní odborníci, ale súkromná firma, neodpovedali. Kontrolná komisia vlani v apríli vydala záverečnú správu: „Komisia nekonštatuje žiadne zistenia, ktoré by poukazovali na akúkoľvek účasť inej osoby na udalosti zo dňa 29. decembra 2020. Členovia komisie nezistili pri vypočutí zúčastnených osôb žiadne podozrenie na prítomnosť takých poranení na tele, ktoré by poukazovali na aktívnu obranu, či okolnosti poukazujúce na nežiaducu manipuláciu inej osoby či osôb s jeho telom." Prokuratúra prípad Lučanského stále neuzatvorila.