Podľa doteraz známych informácií sa Kassandra (†9) utopila vo vani u svojej babky Hanky v jej vidieckom dome vo Valalikoch. Podľa skúseného lekára a záchranár Viliama Dobiáša sa dá utopiť za pár sekúnd. Aj trochu vody stačí na to, aby sa voda dostala do hlasiviek, spôsobila reflexný kŕč hrtanovej záklopky a následné udusenie. Alebo sa voda dostane do pľúc a hoci navonok vyzerá byť všetko v poriadku, môže neskôr dôjsť ku následnému opuchu a zápalu pľúc, a to aj niekoľko hodín po samotnom topení sa, teda o neskoré utopenie tekutinou, ktorá ostala v dýchacích cestách.

Zronenú babku Hanku sme dva dni po smutnej udalosti zastihli na dvore domu, keď sa rozprávala s anglicky hovoriacim pánom, otcom nebohej školáčky. Dáma pomedzi slzy nedokázala o nešťastí hovoriť: "Nemôžem, nemôžem, nemôžem. Je mi to strašne ľúto. Bolo to krásne zdravé dievčatko. Nechcem o tom fakt hovoriť," povedala nám milým hlasom sympatická šesťdesiatnička, babka utopenej Kassandry (†9).

Distingvovaná šesťdesiatnička s inžinierskym titulom sa venuje prírodnej liečbe a jej mottom je: "Verte, život je voľba, nie osud!" Donedávna bývala v nádhernom byte v centre Košíc, ktorý predala a presťahovala sa na vidiek. Jej jediná dcéra Jana má už dospelého syna z prvého vzťahu. Pred rokmi sa vydala za Američana a narodilo sa jej vytúžené dievčatko Kassandra. Neuveríte, kto je jej otcom! Viac sa dozviete v popise fotky v GALÉRII >>>

Okolnosti tragédie sú zatiaľ nejasné. Podľa dostupných informácií ho mali nájsť v kúpeľni, údajne sa malo utopiť. "V nedeľu (21.8.) okolo 17.30 h bolo v jednom z rodinných domov v obci Valaliky nájdené telo maloletej osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a bolo nariadené vykonanie pitvy," informuje Lenka Ivanová hovorkyňa Krajského riaditeľstva polície v Košiciach s tým, že polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Na mieste zasahovali aj hasiči z Čane, ktorí uviedli, že už pred ich príchodom sa malé dievčatko pokúsili tam prítomní ľudia oživiť. Hlavný lekár Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Július Pavčo uviedol, že na tiesňovej linke v nedeľu podvečer zaznamenali volanie o pomoc k nálezu maloletej osoby vo vani, ktorá nejavila známky života: "Operatér linky tiesňového volania okamžite s nahlasovateľom začal telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu, ktorú vykonával do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Záchranári po príchode na miesto udalosti pokračovali v resuscitácii. Napriek snahe sa im už pacientku nepodarilo zachrániť."

