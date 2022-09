Ján skončil v rukách policajtov vlani v júni. Nebyť toho, že strieľal na policajtov v Liptovskom Hrádku, zrejme muži zákona nikdy nezistia, že je to sériový vrah, ktorý vyčíňal na Spiši niekoľko rokov. Pri rozsiahlej razii v jeho dome, kde býval aj so svojou hluchonemou družkou, ich dvomi malými školákmi a rodičmi, zastili policajti bohatý arzenál zbraní. "Kriminalisti zostali prekvapení. Predpokladali, že u neho nájdu zo štyri náboje, no vynášali ich odtiaľ v mechoch," prezradili ľudia z obce. Odvtedy je Ján vo väzbe a hrozí mu doživotie. Čo všetko mal vo svojej domácej zbierke? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

Po analýze zaistených vecí policajti po vykonanej balistickej expertíze zistili, že má na svedomí viaceré brutálne skutky. Označili ho za hlavného aktéra šialených vrážd z východného Slovenska. Pripísali mu vraždu pumpára Erika († 24) spred viac ako 7 rokov, pokus o vraždu snúbencov na ceste pri Holumnici z mája 2017 a smrť rozstrieľaného dôchodcu v lese v Levočskej doline spred 3 rokov.

Obec Vojňany v Kežmarskom okrese sa stala neslávne známou. Polícia označila za sériového vraha jej obyvateľa Jána. Zdroj: Ingrid Timková



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v pondelok otvoril s obžalovaným hlavné pojednávanie. Podľa obžaloby má na svedomí pumpára Erika(† 24), ktorého našli koncom januára 2015 zastreleného na čerpacej stanici vo Veľkej Lomnici. Bolo krátko pred záverečnou, keď vošiel na čerpaciu stanicu ako posledný zákazník. Bol zamaskovaný a ozbrojený, zaskočeného mladíka popravil chladnokrvne hľadiac mu do jeho očí. Guľku namieril priamo do jeho srdca. Z kasy vybral 880 eur a ušiel. O pár dní policajti zatkli nevinného Lukáša (36). To, že s prípadom nemal nič spoločného, sa preukázalo už po pár hodinách. Dodnes sa so štátom súdi.

V máji 2017 znova skúšal, aké pocity v ňom vyvoláva vraždenie. Na svoje náhodné obete čakal v noci pri ceste medzi obcami Jurské a Holumnica. Keď auto prechádzajúce týmto úsekom zastavilo, aby vodič Štefan(41) odpratal kamene uložené ako zátarasa na ceste, spustil vtedy ešte neznámy strelec paľbu a zasiahol aj Štefanovu snúbenicu Danku (35), ktorú viezol domov do Ihlian.

Pred tromi rokmi v apríli obrátil zbraň voci dôchodcovi Jozefovi Lazárovi (77) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa previnil iba tým, že bol milovníkom lesa. Smrť našiel pri svojich obľúbených potulkách prírodou, keď šiel nazbierať medvedí cesnak. Ján ho mal chladnokrvne rozstrieľať samopalom.

Pri domovej prehliadke boli aj jeho dve malé deti. Jeho mama pre denník Plus JEDEN DEŇ prehovorila o policajnej razii, o obvinenom synovi aj o silnom strachu, ktorý prežíva.