Ani po šiestich rokoch sa nedočkal spravodlivosti! Lukášovi Lackovi (35) urobili policajti zo života peklo. Označili ho ako podozrivého z vraždy, spacifikovali ho na ulici za bieleho dňa, vtrhli do domu jeho rodičov, prevrátili ho hore nohami a putá založili ešte aj jeho ležiacej babke po operácii. No už o pár hodín vysvitlo, že je nevinný.

Pumpára Erika Kaprála († 24) zavraždil zavalitý muž z Veľkej Lomnice (okres Poprad) koncom januára 2015. Doteraz policajti nevypátrali, kto tento ohavný skutok spáchal. “Trestné stíhanie v tomto prípade bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vzniesť obvinenie konkrétnej osobe,”informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová.

Erika na tejto čerpacej stanici zavraždil zatiaľ neznámy vrah. Zdroj: Ingrid Timková

Lenže krátko po skutku policajti urobili zásah, pre ktorý sú doteraz terčom žaloby. Ich veľkolepá razia totiž skončila fiaskom. V jedno februárové ráno v roku 2015 spacifikovali Lukáša Lacka z Veľkej Lomnice na parkovisku pred rodinným domom. Zasahovali desiatky kukláčov.

“Bolo 8:04, práve som nasadal do svojho auta, šiel som do práce. Strhli ma, pol hodiny som musel ležať v mraze na zemi tvárou dolu. Vtrhli aj do nášho domu, masívnu drevenú bránu vyrazili baranidlom. Celý dom prehľadali, ležiacu babku po operácii strdca stiahli z postele a založili je putá a mierili na ňu zbraňou,” opisuje nepríjemné udalosti Lukáš. Na celý zásah hľadeli susedia, z práce na neďalekom obecnom úrade sa prizerala jeho šokovaná mama. Spútaného ho odviedli na policajnú stanicu, kde ho hodiny vypočúvali.

No už o pár hodín vysvtilo, že stopa bola falošná a Lukáš s vraždou nemá nič spoločné, v čase vraždy bol s desiatkami ľudí v podniku Bez slova vysvetlenia či ospravedlnenia ho poslali domov. “Z polície ma prepustil na druhý deň ráno.”dodáva mladý muž. Celá udalosť mu spôsobila nemalú ujmu. Najmä čo sa týka medziľudských vzťahov. “Zazerali na mňa ľudia, niektorí sa mi báli aj odzdraviť. Mnohí si dodnes ktovie čo o mne myslia,” krúti smutne hlavou.

Policajti mali na Lukáša podozrenie od svojho informátora. "Od osoby konajúcej v prospech policajného zboru po vzhliadnutí fotografií a videozáznamu odvysielaných v médiách, bolo zistené, že táto osoba spoznala Lukáša Lacka podľa spôsobu chôdze, postoja nôh a držania tela," prečítal z policajnej správy Lukáš, ktorého mal svedok spoznať podľa chôdze.

Lukášovu sťažnosť na postup pri zadržiavaní a obmedzení osobnej slobody vyhodnotila krajská i generálna ako neopodstatnenú. Preto podal žalobu a žiada odškodné za nemajetkovú ujmu vo výške 19-tisíc eur, čo bol vtedy 50-násobok minimálnej mzdy. Okresný súd v Kežmarku aj Krajský súd v Prešove mu dali za pravdu. Lenže policajti podali mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd. Ten vec vrátil na prvostupňový súd. V utorok malo byť po dvoch rokoch pojednávanie, no doročili ho z dôvodu porady predsedov súdov a vytýčili termín na marec.

Pumpár Erik (†24) zomrel po tom, čo na neho v práci na čerpacej stanici vystrelil zamaskovaný muž. Nemal šancu, páchateľ ho trafil rovno do srdca. Erikova mama tápanie polície nekritizovala. Iba tichým hlasom povedala: “Mne to syna nevráti, v ničom by mi to nepomohlo, keby vraha mali. Prišli sme o dieťa, znášame to hrozne. Som veriaca, verím, že bude vzkriesený."

