Celú situáciu veľmi emociálne prežíva otčim Milan (46), ktorý sa s mamou chlapca zoznámil, keď mal Viliam dva roky.

Vynikajúci vzťah

"Otec mu tragicky zahynul, neskôr nám do rodiny pribudla dcérka Peťka. Obaja súrodenci sa majú veľmi radi a vždy si perfektne rozumeli. Na ich vzťahu nezmenil nič ani môj rozchod s ich mamou po pätnástich rokoch. Všetci sa navštevujeme, pomáhame si tak ako predtým. Vilo zostal bývať s mamou v štvrti Podháj a dcéra pri mne v mestskej časti Záturčie. Tak sme sa dohodli s partnerkou, s ktorou sme neboli zosobášení,“ vysvetľuje Milan.

Nerozlučná dvojica: Viliam so sestrou Petrou. Zdroj: archív rodiny

Bez peňazí a dokladov

Tvrdí, že Viliama vždy vnímal ako svojho vlastného syna a rovnaký vzťah fungoval aj z druhej strany. „On sám ma začal oslovovať ocino. Chodí k nám, kedy chce, je tu ako doma. Rovnaké to bolo aj 9. februára večer. Pozreli sme správy, potom sme sa krátko rozprávali. Zatelefonoval priateľke a asi o deviatej večer so slovami „Ahojte, zajtra prídem!“ odišiel na autobus s tým, že sa ide domov najesť,“ spomína na ostatné stretnutie so synom. Ráno mu volala expartnerka či Vilo nocoval u neho, lebo domov neprišiel. „V krátkosti mi rozpovedala priebeh predchádzajúceho večera. Zarazilo ma, keď spomenula, že chlapec s nejakými kamarátmi prišiel domov o 22.30 h, pričom naše bydliská sú od seba vzdialené len asi 5 kilometrov. On sa však presúval až 90 minút! Doma sa potom prezliekol a o jedenástej odišiel, doklady a peniaze si nevzal. Matke nepovedal, kam ide, ani kedy sa vráti,“ rozpráva otčim.

Sestra Petra s kamarátkami vylepujú po Martine a okolí plagátiky s informáciami o nezvestnom Viliamovi. Zdroj: archív rodiny

Neúspešné pátracie akcie

Viliamovi okamžite telefonovali, mobil vyzváňal, ale nikto sa neozval. Najbližší preto rozbehli pátranie na vlastnú päsť - po kamarátoch, príbuzných, ale nikto o ňom nič nevedel. Zúfalá mama preto zalarmovala políciu a nahlásila synovu nezvestnosť. „Martinskí policajti prezreli kamerové záznamy. Bol videný na rôznych miestach v Martine. Naposledy 10. februára o 4.00 h ráno, vedľa benzínky, neďaleko rómskeho sídliska Bambusky. V ten istý deň bola zorganizovaná pátracia akcia, ale bez výsledku. Počas nasledujúcich hodín dcéra s mamou hľadali Viliama po celom Martine, (otčim Milan nemohol, keďže má vážne zdravotné problémy a pohybuje sa za pomoci bariel – poznámka redakcie). Dcéra s kamarátkami zároveň vylepovali po meste a okolí plagáty s jeho fotkou. Zatiaľ žiadna z informácií od verejnosti neviedla k jeho nájdeniu,“ hovorí Milan sklamane.

Stratený mobil

Najbližší sú z udalosti veľmi nešťastní. Pátracie akcie, do ktorých sa zapojili policajti, hasiči i dobrovoľníci boli zamerané najmä na objekty bývalých podnikov ZŤS a Zetor (miesta, kde objavili nedávno telo zavraždeného Jozefa). "Stalo sa však niečo, čo nás veľmi znepokojilo. Jeden zo zamestnancov cestou do práce našiel synov mobil na mieste, ktoré miestni volajú katakomby, kde došlo k nedávno medializovanej vražde. Polícia preto opäť zopakovala pátraciu akciu v danom areáli, ale pes stopu, ktorú zachytil na mieste, kde ležal mobil, neskôr stratil. Myslíme si preto, či ho odtiaľ niekto neodviezol autom,“ hovorí nešťastný Milan.