Stačila len chvíľka nepozornosti a Jakub prišiel o to najcennejšie. Svoj život. Miloval adrenalín a na motorke rád predvádzal akrobatické kúsky. Bohužiaľ, práve tie sa mu stali v pondelok (31.7.) osudným.

Obrovská tragédia sa stala v pondelok podvečer na diaľnici R1. Len 32-ročný vodič na motorke Kawasaki sa rozhodol vychutnať si adrenalínovú jazdu. Na diaľnici smerom do Trnavy v rýchlo jazdnom pruhu jazdil len na zadnom kolese. Približne o 1,5 km pred vjazdom do mesta nezvládol riadenie a z doposiaľ presne nezistených príčin spadol na zem a narazil do pravých zvodidiel.

“Pri nehode utrpel mladý vodič zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. To, či mohol byť vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať znaleckým skúmaním,” priblížili policajti.

Motocyklisti sú jednými z najzraniteľnejších účastníkov premávky, preto ich dôrazne varujeme, aby nepreceňovali svoje schopnosti a pri jazde sa plne venovali šoférovaniu. Bezpečnostné prvky, ako sú prilba či vhodný odev, síce znižujú riziko zranenia pri páde, no v niektorých prípadoch bohužiaľ život zachrániť nedokážu. Dávajte si preto pozor, neriskujte zbytočným machrovaním a jazdite zodpovedne,” dodala polícia.

Jakuba oplakávajú jeho blízki.

“Nemám slov kamarát. Nechal si nás tu bez rozlúčky! Pýtam sa, prečo? Prečo? Miliónkrát som ti vravel, ideš extrémy, už stačilo… a ty nám spravíš toto? Nikto ťa nikdy nenahradí. Ďakujem, že sme boli top kamoši. Navždy brate. Zachránil mi pred týždňom život. Chcem, aby sa to vedelo, že to bol náš chránenec a brat a frajer nenahraditeľný. Úprimnú sústrasť rodine doma aj uličnej. R.I.P bráško,” poznamenal Jakubov kamarát.