Obec Turňa nad Bodvou spájajú v ostatných dvoch rokoch až pričasto so smrteľnými dopravnými nehodami. Len za toto obdobie policajti šesťkrát zaznamenali tragickú zrážku na križovatke dvoch ciest. Posledná nehoda zo dňa 4. mája si vyžiadala život 33-ročného spolujazdca. Veštica Daniela Paculíková prezradila o mieste desivé informácie.

Domáci sa pýtajú, prečo toto miesto "privoláva" nešťastie. Dokonca existujú dohady, či na križovatku nemá vplyv neďaleký Turniansky hrad. Veštica Daniela Paculíková hovorí, že nič sa nedeje len tak, bez dôvodu a obzvlášť nie na miestach s takou hrozivou štatistikou, ale určite sú za tým subjektíve, objektívne i energetické príčiny.

S posmeškami opatrne

"V moderných časoch sa z energetických príčin vysmievame, zabúdame na tisícročné poznanie predkov, a to sa zvykne vypomstiť. Budovy a cesty staviame len podľa projektov, bez ohľadu na ich vplyvy, geopatogénne zóny tzv. dračie žily. Sme nepoučiteľní. Na cesty vyrážame vystresovaní, často na poslednú chvíľu a už druhý rok je naša myseľ i podvedomie ovládané diktatúrou covidu, všetko je premorené abnormálnym kolektívnym strachom," hovorí Paculíková. Dodáva, že križovatka v Turni nad Bodvou je energeticky špecifická, 2 cesty sa tu spájajú do jednej a energia dvoch ciest je centralizovaná do jednej silnej, ktorá všetko slabšie zmetie. Neuveríte, čo predpovedá GPS križovatky. Čítajte v popise fotografie č. 2 v galérii. ►►

Tajomstvo tattiev

Podľa tattvickej energie (tattva je prvok alebo hľadisko reality - poznámka red.) – poznáme 5 tattiev, každá trvá 24 minút a prvá v dni začína východom slnka. "Len 2 tattvy sú pozitívne, ostatné nie a jedna je špecifická nehodami a tragédiami. Tattvická múdrosť hovorí, že ak cestujete v dráhe slnka (nie oproti nemu), cesta je teoreticky bezpečná, čo v prípade Turne nad Bodvou neplatí – tam idete proti sile znásobenej rezavou energiou dvoch ciest. Ak ste na cestu vyrazili v ohnivej tattve, musíte byť mimoriadne ostražití v tomto úseku," znie dramatická predpoveď. Veštica vysvetľuje príčiny tragického konca štyroch nehôd a prečo pri nich zomreli ľudia. Čítajte v popise fotografií č. 3, 4, 5 v galérii. ►►

Priaznivá, ale zlostná

Veštica spomenie ešte autonehodu zo soboty 22. 9. 2018 o 17.22 h., kedy o život prišiel 19-ročný vodič. "Stalo sa tak síce v priaznivej tattve, no nevieme, kedy vyštartoval a aký bol účel jeho cesty – aj za ním sa môže skrývať razantné zastavenie, ak cesta nebola v súlade s jeho životným plánom. Rozhodne išlo o deň, kde sa vo výpočtoch objavila dvakrát výstražná štvorka, bol to deň plný zlostnej energie," vysvetľuje. Hneď dodáva, že nemožno obviňovať len ohnivú tattvu z nehôd, svoj podiel majú aj tzv. dračie žily. Niektorí ľudia na ne reagujú slabšie, iní veľmi citlivo, vďaka čomu sa dostávajú do stavu, kedy sa nedokážu sústrediť, kontrolovať a správne rozhodovať.

Pozor na zvady pred cestou!

Paculíková hovorí, že ak títo slabší jedinci majú disharmonický energetický systém, pred cestou sa pohádali so šéfom či manželkou, narýchlo sa najedli vo fastfoode, čím si zahradili energetické dráhy, problém na seba zvyčajne nenechá dlho čakať. "Je potrebné si uvedomiť fakt, že človek ak nejde správnou cestou, vždy má niekoľko upozornení, čo prehliada. Tragická nehoda nikdy nie je prvým upozornením, ale minimálne tretím, štvrtým či konečným...!" Pozrite, kedy sú vaše veľmi zlé dni a tzv. deň blbec. Čítajte v popise fotografie č.7 v galérii. ►►