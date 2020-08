Na miesto udalosti sa hneď zišlo množstvo zvedavcov, ktorí debatovali o príčinach zrútenia mosta. Slavomíra (41), ktorá býva neďaleko, prišla tam tiež. "Prechádzam tade niekoľkokrát za deň, väčšinou s mojimi dvomi malými deťmi. Neviem si predstaviť, že by som bola v danom momente na moste. Žena mala obrovské šťastie," hovorí Spišskonovovešťanka.

Ako vždy šla do práce

Ženou, ktorá v danom momente kráčala po lávke, bola bola Silvia Šarišská (35) pracujúca v mestskom podniku. "Išla som do práce ako tradične každé ráno. Prechádzala som v smere do mesta. Už som prešla dosť veľký úsek mosta, keď som počula zvuk ako keby niekto sypal drobné kamienky, neskôr sa ozvalo pukanie. Začala som utekať, strašne som sa zľakla," hovorí stále vydesená žena.

Silvia je šťastná, že vyviazla z hrozivo vyzerajúcej nehody "len" s ľahšími zraneniami. Zdroj: Daniela Pirschelová

Dodáva, že keď sa otočila videla za sebou zrútený začiatok mosta. "Následne sa už prepadávala aj jeho stredná časť. Ten kus do konca bol pre mňa nekonečný. Utekala som a v poslednej chvíli som sa zachytila okraja a s odretými nohami som sa vytiahla na chodník. Bála som sa, že zomriem a moje tri deti ostanú bez matky. Sedela som na chodníku, aby som sa trochu spamätala, hneď som volala manželovi a mame. Neskôr prišli mestskí policajti, ktorí privolali záchranárov. Skončila som v nemocnici, ale našťastie po ošetrení pustili ma domov," rozpráva Silvia, ktorá je presvedčená, že Boh jej pomohol a ona sa dnes druhýkrát narodila.

Mesto zvolalo krízový štáb

Radní hneď potom, keď prijali informáciu o udalosti, zvolali krízový štáb. Primátor okamžite prerušil dovolenku. Miesto uzavreli, náhradnou alternatívou pre cyklistov a chodcov bude zatiaľ lávka pri supermarkete. "Obrovským šťastím bolo, že sa to nestalo v čase špičky alebo mimo obdobia školských prázdnin, vtedy je tam pohyb osôb oveľa vyšší," povedal primátor mesta Pavol Bečarik, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že pri udalosti došlo k zraneniu jednej osoby.

Primátor Pavol Bečarik prerušil dovolenku a ponáhľal sa riešiť situáciu. Kvôli udalosti zasadal krízový štáb. Zdroj: Daniela Pirschelová

Zdôraznil, že mesto následkom udalosti vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Uviedol, že štyri mosty mesto prevzalo od štátu do správy v roku 1995. Dokumentácia k ním chýbala. Postupne ju zabezpečili na vlastné náklady. "Pred zhruba 6-7 rokmi bola vykonaná kontrola a revízia mosta, ktorý sa prepadol, ale odborníci nezaznamenali žiadnu inú poruchu. Bola zrealizovaná hydroizolácia a asfaltový povrch lávky. Je možné, že intenzívne dažde, ktoré prinieslo nedávne obdobie nejakým spôsbom poškodili most. Uvidíme, čo ukáže revízia a čo povedia statici ," poznamenal primátor.

Roky bol v havarijnom stave

Vojtech a Emil, ktorí sa prišli pozrieť na miesto skazy sú inžinieri -stavbári. Obaja tvrdia, že most bol už niekoľko rokov v havarijnom stave. "Trúsil sa z neho asfalt aj betón. Kovové spoje boli už riadne skorodované. Viem, že tento most je dedičstvo z dôb socializmu, ale stačilo málo, dať do stredu lávky podporný pilier ako je to na cestnom moste, ktorý je hneď vedľa," vysvetľuje Emil. "Tú lávku poškodili otrasy áut, ktoré sa tade denne premelú. Pamätám si časy, keď premávka bola oveľa slabšia. Teraz sa tu valia kamióny jeden za druhým. A práve otrasy nákladných áut prispeli k opotrebovaniu lávky. Odporučil by som zbúrať a postaviť na jej mieste širší most podopretý 1-2 piliermi," doplnil kolegu Vojtech.

Šťastím v nešťastí bolo, že k preboreniu mosta nedošlo v čase rannej špičky. Zdroj: Daniela Pirschelová

Pád mosta rieši polícia

Prípadom sa už zaoberá polícia. " Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia. K prípadu bol pribratý znalec z daného odboru," informoval riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru Jaroslav Dulik.



