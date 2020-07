Prírodovedec Miroslav Saniga šokuje: Ľudia chcú selfie s medveďom a mať na hlave hlucháňa

Nehulákajte a nechodievajte do lesa na štvrokolke. Aj to odkazuje známy prírodovedec a ornitológ Miroslav Saniga (56) ľuďom, ktorí sa teraz, namiesto dovolenky pri mori, rozhodli zostať na Slovensku a vyraziť do prírody. Upozorňuje na chyby, ktorých sa dopúšťame, a odhaľuje skryté tajomstvá a vtipné momenty z našich hôr.