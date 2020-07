Pandémia koronavírusu sa dotkla mnohých odvetví. Výrazne zasiahla aj automobilový priemysel. Postihlo to i štyri automobilky pôsobiace na Slovensku. Začali sa ozývať hlasy, že naša jedno odvetvová orientácia na výrobu automobilov nebola správna. Čo na to odborník?

Prof. Juraj Sinay bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Zdroj: archív J.S.

Profesor Juraj Sinay zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s kritikou o upriamení sa na len na jedno odvetvie súhlasí. Zároveň však k tomu pridáva jedno ale...

- Vychádzam z toho, že som bol tri roky prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR, v súčastnosti som členom Výkonného výboru ZAP SR. Už vtedy som hovoril, že jednosmerná orientácia, v danom prípade na automobilový priemysel, nie je celkom dobrý nápad. Okamžite však môže prísť ďalšia otázka. Čo by bolo, keby sme tie automobilky nemali?

Aká by bola teda vtedy slovenská ekonomika?

- U nás sme sa zamerali najmä na tento priemysel preto, že sme ani v tejto chvíli nemali žiadnu inú možnosť. Musíme sa usilovať o to, aby sme sa viac preorientovali na vedu, vyskum, a inovácie, možno aj v súvislosti s automobilovým priemyslom. Korona nám to krásne naznačila, keď zatvorenie automobiliek slovenskú ekonomiku na istý čas paralyzovalo. Len niekoľko čísiel – automobilový priemysel tvoril v roku 2018 13,9% HDP celej krajiny a jeho celkový vplyv na zamestnanosť (priamy aj nepriamy) je viac ako 275 tis. pracovných miest. Toto všetko by tu nebolo... Naviac je treba podotknúť, že zárobky v automobilovom priemysle sú nadpriemerné.

Ako hodnotíte výroky o tom, že u nás ani automobilky nie sú, že sme skôr len jednou veľkou montážnou halou?

- Áno, hovorí sa to, ale ja poviem možno niečo neobvykle. Pánboh zaplať aj za to, lebo v etape, keď sa u nás začali etablovať automobilky, tak slovenská ekonomika v podstate nemala na výber. Keď silný zahraničný investor sem investuje, a posledný príklad bol Jaguar Land Rover v Nitre, keď zavrel svoju firmu v inej krajine a prišiel sem. Znamená to istým spôsobom pridanú hodnotu pre slovenskú ekonomiku.

Je známe, prečo sa rozhodli investovať práve u nás?

- Samozrejme, ten dôvod je jednoznačný. Bola primerane efektívna pracovná sila. Zámerne nehovorím, že lacná pracovná sila. Zároveň všetky podmienky pre podnikanie, ktoré u nás našli im vyhovovali. Je však prirodzené, že vývojom sa zdokonaľovala zručnosť našich ľudí, odbornosť riadiacich pracovníkov v technologických procesoch a samozrejme to bol dôsledok toho, že už tá pracovná sila, nie je až taká lacná, ako je možno niekde ďalej smerom na východ od Slovenska. A tu už by mali potom prichádzať do úvahy tie nové tendencie, ktoré som už spomenul - veda, výskum, inovácie, vývoj a možno aj do budúcna alternatívne pohony v autách - elektro autá a vodíkové autá.

Aké má Slovensko meno v Európe resp. vo svete, čo sa týka automobilového priemyslu?

- Slovensko je chápané ako krajina, kde sa vyrábajú kvalitné autá, s vysokou pridanou hodnotou. Stačí sa pozrieť aké portfólio áut sa vyrába vo Volkswagene? Aké druhy áut sa vyrábajú v Jaguari Land Rover. Sú to všetko autá s vyššou pridanou hodnotou. Keby nebola kvalita výrobných procesov na Slovensku, tak by tu predsa Volkswagen nenechal vyrábať najšpičkovejšiu a najlepšiu svoju flotilu aká existuje a detto by neurobil Land Rover, ktorý ohlásil výrobu toho najkvalitnejšieho auta. Podobne aj Kia. Má tu svoju vlajkovú loď, ale má aj bežné autá. Trošku výnimkou je Peugeot. Ten má autá strednej kategórie, ale je prvý, ktorý ohlásil, že bude v Trnave vyrábať elektro autá. Aby som to zhrnul, je škoda, že sme krajina, ktorá v tomto priemysle nemá žiadny aktívny výskum a inovácie, čo považujem za istý hendikep z minulosti.

Stopne koronakríza predaj áut? Zdroj: TASR

Koľko ľudí aktuálne u nás zamestnávajú automobilky?

- ZAP SR využíva oficiálne štatistiky, kde zdrojom je ŠÚ SR. Údaje pochádzajú z účtovných závierok publikovaných firmami po ukončení finančného roka. Keďže ešte rok 2019 nie je vyhodnotený, pracujeme s údajmi roku 2018. V tom roku bolo v automobilovom priemysle zamestnaných viac ako 175 tis. pracovníkov, z toho viac ako 23 tis. len v automobilkách.

Ľudia sú nedočkaví, a netaja obavy o budúcnosť. Určité prognózy hovoria, že na jeseň by mohli automobilky prepúšťať. Sú obavy namieste?

- Nemyslím, hoci je predpoklad, že naša ekonomika vo všeobecnosti utrpí veľké straty. Iste, teraz sa ukázalo, že tie automobilky majú problém. Je však potrebné to vnímať v celom kontexte automobilového priemyslu v Európe, ale aj vo svete. Keď si predstavíme, že silná veľmoc ako Nemecko spadla tiež dole, ale nikto tam nelamentoval a neriešil ako u nás otázku, prečo a ktorým smerom sa orientovali Nemci. Je dôležité mať na pamäti, že pandémia nového koronavírusu stopla výrobu áut po celom svete.

Aká je momentálne situácia v automobilovom priemysle u nás, prípadne aj celosvetovo?

Automobilový priemysel sa len postupne dostáva z najhoršieho. Boli obdobia, kedy výroba stala a predajne boli zatvorené. Nové objednávky pribúdajú len postupne. Rozbehu pomáhajú rôzne podporné schémy na rozvoj trhu, no na druhej strane mnohé významné trhy, predovšetkým v Amerike, ale aj v Rusku sú stále silne postihnuté.

Fungujú v riadnom režime alebo s nejakými obmedzeniami?

- Produkcia automobilového priemyslu už aj zo spomenutých dôvodov nedosahuje výkonnosti napr. minulého roka.

Ako je to s predajom áut? Zmenil sa nejako dôsledkom koronakrízy?

- Ak by sme porovnávali predaje na Slovensku, roky 2019 a 2020 a vybrali kategóriu osobných automobilov, tak pokles predajov nových vozidiel za prvý polrok oproti polroku minulého roka je 34,68%. Spôsobili to predovšetkým mesiace marec a apríl, kedy boli zatvorené predajne a celkovo život na Slovensku zastal. No ak porovnáme výsledky za jún, tak tam sme už pod výsledkami minuloročného júna len niečo viac ako 20%. To znamená, že prepad tu stále je, ale tie rozdiely oproti minulému rekordnému roku sa stále zmenšujú.

Snímka z výroby automobilov v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia v piatok 5. júna 2020. FOTO TASR - Lukáš Grinaj Zdroj: Lukáš Grinaj

Pán profesor, ako vidíte budúcnosť automobilového priemyslu aj s ohľadom na koronakrízu a jej avizovanú druhú vlnu?

- Všetko bude závisieť od toho, ako dokážeme zúročiť skúsenosti z prvej vlny. V každom prípade si nesmieme dovoliť opätovne zastaviť krajinu, ekonomiku. To platí pre celú Európu. Malo by to fatálne následky. Ako prezident Zväzu automobilového priemyslu SR vyjadroval som sa častejšie k otázkam tohto odvetvia. Iste, vtedy sme o koronakríze ešte nechýrovali, no aj tak musím povedať v podstate to isté čo vtedy. Neviem si predstaviť, že by malo dôjsť k úpadku automobilového priemyslu. Nemyslím si, že ľudstvo aj napriek koronakríze sa vráti niekam, kde by mobilitu, dopravu, prepravu, riešili nejako inak. To by museli byť vynikajúco urobené železničné siete, rozvinuté prostriedky MHD, čo je podľa môjho názoru beh na stredné alebo dlhé trate. Je tu však ešte iná vec. Možno sa zmení požiadavka trhu. Nebudú žiadané drahé, ale lacnejšie autá, ktoré budú slúžiť len ako nástroj na rýchlu prepravu nie na to, aby ste sa drahým fárom predvádzali aký ste bohatý, čo všetko máte a takýmto spôsobom prezentovali svoj zmysel pre luxus. Čiže si myslím, že tento trend by tu mohol byť a tomu nasvedčujú aj nové tendencie v alternatívnych pohonoch. Perfekne, najmä maskovo, sú urobené americké malé autá, ale aj bez emisné vozidlá, ktoré sa používajú v Ázii. Toto by mohol byť pre nás krásny vzor.

