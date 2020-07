Ako by ste zhodnotili aktuálnu epidemiologickú situáciu u nás?

- Počet nových prípadov narásta. Sú to predovšetkým pacienti, ktorí sa vrátili z cudziny, z rizikových krajín, zostali v karanténe a nechali sa otestovať. A potom druhá veľká skupina sú ich rodinné kontakty.

Hovoria odborníci už o druhej vlne koronavírusovej pandémie?

- Nie, ešte o nej v danej chvíli nerozprávame, pretože situácia je v podstate pod kontrolou. Nie je tu nejaké zásadné komunitné šírenie. Takže nie, nemôžeme hovoriť o druhej vlne koronavírusovej pandémie.

Kedy ju očakávate aj s ohľadom na momentálny vývin?

- Je veľmi ťažké predpovedať presne, kedy tá druhá vlna bude. Ak príde, tak najskôr v jeseni, uvidíme, ako sa po lete vyvinie situácia u nás.

Je počet nakazených vyšší ako ste predpokladali, že bude v polovici leta?

- No, mierne vyšší je, ale potešujúci faktor je ten, že počet pacientov, ktorí majú závažný priebeh ochorenia je taký, aký sme očakávali.

Čo ovplyvnilo, že počty nakazených tak rýchlo rastú?

- Určite je to najmä otvorením hraníc. Veľa vírusu sa k nám dostalo nejakým spôsobom práve odtiaľ. Prispieva k tomu hlavne to, že ľudia stratili mnohé také tie ochranné návyky, ktoré mali doteraz zaužívané, a ktoré ešte donedávna dôsledne dodržiavali. Napríklad nosenie rúšok, odstupy, zásada nezdržiavať sa vo väčších skupinách a podobne.

Má teraz Slovensko pacientov s dramatickým priebehom ochorenia?

- Našťastie nie, čo sme aj očakávali.

Nemeckí lekári a politici varujú, že druhá vlna koronavírusovej infekcie je už v krajine. Zdroj: koronavírus,

Čo odporúčate Slovákom urobiť preto, aby sa ochránili pred nákazou?

- To čo aj doteraz, najmä nenavštevovať žiadne rizikové miesta ani podujatia. Bary, nočné diskotéky, hromadné podujatia vo vnútorných priestoroch s účasťou veľkého počtu ľudí, dodržiavať ten sociálny odstup, a ak je to potrebné, nezabudnúť na rúško.

Ktoré zo susedných krajín sú pre nás ešte stále bezpečné?

- Určite Maďarsko, kde ten počet nakazených je len o máličko vyšší ako u nás. V Čechách, Rakúsku a Poľsku je momentálne výskyt vyšší ako na Slovensku. Poľské prihraničie, ktoré zvyknú najmä Slováci z východu navštevovať, je však bezpečné.

Odporúčate vôbec Slovákom cestovať do zahraničia a špeciálne do Chorvátska?

- Je pravda, že na Jadrane je naozaj veľa našich ľudí, ale pokiaľ dodržujú ten sociálny odstup pri mori, cestou sa nikde nezastavia, myslím, že tá šanca nakaziť sa je veľmi nízka. Stále však platí, že menej bezpečné krajiny sú Veľká Británia, Taliansko, Španielsko, kde zaznamenali v ostatnom čase drobný nárast. Tam by som do niektorých oblasti dobre zvážil či mám cestovať alebo nie. Momentálne najnebezpečnejšia oblasť je Balkán - Čierna Hora, Bosna, Macedonsko a samozrejme susedná Ukrajina. Rizikové je aj Bulharsko, Grécko je ešte relatívne bezpečne. Moja jednoznačná odpoveď či skôr rada je, ak cestovať do zahraničia tak len do bezpečnej krajiny, ktorá má približne taký výskyt infikovaných ako je u nás. Ak si to neviem zistiť, tak odporúčam zostať radšej na Slovensku.

Na snímke odchod prvého vlakového spoja spoločnosti RegioJet Praha - Bratislava - Ľubľana - Rijeka z Hlavnej stanice v Bratislave 30. júna 2020. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Nemusíme sa teda obávať, že by nás niektorá z krajín nezaradila medzi bezpečné krajiny, ako to urobila nedávno Veľká Británia?

- Myslím, že Briti to neurobili z epidemiologického hľadiska, ale pre iné! S ohľadom na situáciu u nás, nie sú opodstatnené obavy, že by nás niekto nezaradil do zoznamu bezpečných krajín.

Máte informáciu, prečo to teda Veľká Británia urobila?

- My sme ich nezaradili, tak predpokladám, že preto to spravili tiež tak.

Je podľa vášho názoru možné, že niektoré krajiny neuvádzajú správny počet nakazených COVIDom?

- Nemám také informácie, že by to mohla byť pravda. Je možné, že len korigujú niektoré dáta. Nie každý má nastavený systém tak, že tie dáta, ktoré sa zozbierajú sa aj okamžite zaznamenávajú. Niekedy je potrebné ich starostlivo prepočítavať. Teraz je málo pacientov, tak sa to dá, ale keď sú ich kvantá, tak to musíte presnejšie prepočítavať.

Mnohí ľudia sa tešili na leto aj preto, že prvotné informácie zo začiatku pandémie hovorili o tom, že teplé počasie spomalí šírenie koronavírusu. Boli tieto tvrdenia aj nejako odborne podložené alebo to boli len fámy pre upokojenie verejnosti?

- Sú určité údaje, ktoré sú však experimentálne, tie hovoria o tzv. viabilite vírusu (schopnosť vírusu prežiť, šíriť sa a napadnúť človeka - poznámka redakcie) pri teplom a suchom počasí, my však máme teplé a vlhké počasie.

Verejnosť sa desí čo i len pomyslenia na to, že vláda opäť pristúpi k opatreniam a z nich vyplynú obmedzenia napr. predaja, pohybu osôb, dopravy a ďalšie. Hrozí, že sa situácia spred niekoľkých mesiacov zopakuje?

- V danej chvíli na to dôvod nie je, ale samozrejme pri nejakom veľmi prudkom zhoršení situácie nejaké opatrenia bude potrebné prijať. Zatiaľ určite nie.

Britov už koronavírus očividne netrápi. Zdroj: Twitter

Je Slovensko po všetkých stránkach pripravené na druhú vlnu koronavírusovej pandémie. Čo sa týka vybavenosti, ochranných pomôcok, ale aj testov a ostatného čo odborníci pociťovali na začiatku pandémie ako obrovský problém?

- Určite sme pripravení lepšie ako na prvú vlnu. Hoci aj vtedy sme boli suverénne na tom najlepšie zo všetkých krajín Európskej únie.

Zvládne Slovensko druhú vlnu koronapandémie?

- Záleží to od toho, aký bude mať priebeh, akým spôsobom a koľko ľudí bude infikovaných. Platí však, že druhá vlna sa väčšinou zvládne ľahšie ako prvá, keďže sme na to po všetkých stránkach pripravení. Hoci musím povedať, že my sme nemali nejaké dramatické problémy ani pri tej prvej.

V Myjave, kde sa vyskytlo veľké ohnisko nákazy, teraz rušia akcie, sprísňujú obmedzenia. Čo si myslíte, je rozumné sprísnenie obmedzení len v ohnisku alebo by sa malo prijať v rámci celého Slovenska?

- Lokálny prístup je veľmi dôležitý, pretože ten reflektuje pružnejšie na vzniknutú situáciu. A v druhej vlne sa zvykne uplatňovať práve lokálny prístup.

Pán profesor, na záver dovoľte osobnú otázku. Boli ste už na dovolenke?

- Nie nebol som, a neviem či pôjdem. Bude to záležať od toho, koľko budem mať práce.

Viac foto nájdete v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Napriek rastúcemu počtu nových prípadov nákazy, mnohí Slováci cestujú do zahraničia. Vycestujete aj vy? áno 20%

nie 75%

zvažujem túto možnosť 0%

neviem 0%

nechodievam na dovolenky 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný