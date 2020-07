K incidentu došlo neďaleko štrkoviska, obľúbeného miesta rybárov. Svedkovia neskôr hovorili, že obaja muži, ktorí mali vypité sa pohádali kvôli banalite, zahodeniu obalu z cigariet.

Po útoku skončil v cele

Starší muž si slovnú uražku nesprávne vysvetlil. "Dôchodca (66) v úmysle protivníka († 32) usmrtiť, tohto dvakrát bodol ostrým predmetom, pravdepodobne nožom, do oblasti hrudníka, čím mu spôsobil zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol," informoval košický krajský policajný hovorca Jaroslav Ličák. Spresnil, že vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. "Po vykonaní procesných úkonov následne v nedeľu vzniesol obvinenie 66-ročnému mužovu z Košíc a zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby," povedal Ličák.

Rana do srdca

Úočník po tom, čo smrteľne zranil mladšieho Lukáša sám privolal záchranku aj policajtov. Záchranári po príchode na miesto nešťastia zistili, že obeť má dve bodné rany v oblasti hrudníka, jednou boli zasiahnuté pľúca a druhou srdce. Mladého rybára, ktorý už nejavil známky život sa síce pokúšali oživiť, ale ich úsilie bolo márne.

Plakal a ľutoval

Vinník následne skončil v policajnej cele. V stredu sa obvinený muž postavil pred sudcu Okresného súdu Košice I. Pri predvádzaní plakal a ľutoval čo spravil. "Sudca pre prípravné konanie uznesením rozhodol o vzatí Milana K. do väzby," uviedla hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. Prokuratúra navrhla väzobné stíhanie z dôvodnej obavy, ktorá vyplynula z konania muža, že by mohol újsť alebo sa skrývať. V prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody v trvaní 15 až 20 rokov.

