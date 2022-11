Policajti mu spôsobili peklo a hanbu na celé Slovensko! Pomýlili si ho so sériovým vrahom, zadržať ho pred zrakmi celej dediny prišiel celý autobus kukláčov. Už po pár hodinách však vysvitlo, že je nevinný. Ospravedlnenia sa doteraz nedočkal, hoci je skutočný vrah už aj doživotne odsúdený. Napriek tomu sa s ním ministerstvo vnútra súdi a odmieta vyplatiť odškodné. Hoci žiada iba minimálnu sumu!

Už osem rokov sa súdi Lukáš Lacko (33) z Veľkej Lomnice (okres Poprad) s ministerstvom vnútra. Taký dlhý čas už ubehol od policajného zásahu, kedy ho prišiel zadržať plný autobus kukláčov. Policajnú akciu zorganizovali prešovskí krajskí kriminalisti, lebo Lukáša podozrievali z vraždy pumpára Erika († 24) na benzínke v obci z januára 2015. Pár dní po skutku, ráno, keď išiel Lukáš do práce, ho pred jeho domom, v strede dediny hodili o zem, nechali na snehu ležať pol hodiny a všetko to snímali televízne kamery. Po pár hodinách sa ukázalo, že má nepriestrelné alibi. No už o pár hodín sa ukázalo, že je nevinný.

Lenže Lukáš sa doteraz nedočkal satisfakcie. Trikrát mu kežmarský súd priklepol odškodné od štátu, no ministerstvo zakaždým podalo odvolanie. Aj teraz, hoci skutočný vrah už bol odsúdený na doživotie. Ministerstvo vnútra sa k prípadu nevyjadruje, dôvodí neukončeným súdnym konaním.

Polícii trvalo dlhých sedem rokov, kým ho vypátrali. Pred pár týždňami Jánovi Románekovi (33) z Vojnian (okres Kežmarok) súd vymeral doživotie. A okrem vraždy pumpára Erika pripísali mu ako sériovému vrahovi aj zastrelenie dôchodcu v lese v Levočskej doline aj pokus o vraždu snúbencov, na ktorých strieľal na ceste v Holumnici (okres Kežmarok).

Zásahu voči Lukášovi sa 20 dní po vražde pumpára zúčastnilo okolo 70 policajtov. Vrhli sa na Lukáša Lacka o ôsmej ráno vo chvíli, keď vychádzal zo svojho domu smerom k parkovisku. Namierené mal do práce. Kukláči ho hodili o zem. V tom čase bolo nasnežené a mrzlo. Tvárou dolu ho v tričku nechali ležať okolo pol hodiny. Medzitým ďalší kukláči masívnu drevenú bránu domu vyrazili baranidlom, vtrhli dnu, celý dom prehľadali. Neštítili sa ani strhnúť z postele jeho vtedy 73-ročnú babku, ktorá bola po operácii kĺbov, založiť jej putá a mieriť na ňu zbraňou.

Potom Lukáša spútaného odvliekli na policajnú stanicu a po 27 hodinách od zadržania ho prepustili s tým, že sa operatívne informácie nepodarilo naplniť. A dokázalo sa , že v čase vraždy bol na oslave v miestnom kaštieli a videli ho tam po celý čas viacerí svedkovia. Z policajnej stanice ho potom vykázali bez slovka ospravedlnenia.

Odvtedy zažil Lukáš a jeho rodina roky bezsenných nocí a nepríjemných pohľadov od okolia. Mnohí na neho donedávna zazerali ako na vraha. “Niektorí sa mi báli aj odzdraviť,” vravel nám znechutene. Ako sa mu zmenil život a šokujúce vyjadrenie jeho mamy si prečítajte v GALÉRII>>>

Lukáš trikrát vyhral žalobu na súde. Ministerstvo vnútra aj tak stále trvá na tom, že nebol preukázaný nesprávny úradný postup pri zadržaní a žiadal žalobu zamietnuť pre neunesenie dokázaného bremena. No sudkyňa mala na celú vec jasný a poriadne ostrý názor. Čo povedala? A na aké najvyššie odškodné má Lukáš nárok? Čítajte na ďalšej strane >>>