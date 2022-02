Ján (33) má mať na rováši vraždu pumpára Erika († 24) spred viac ako 6 rokov, pokus o vraždu snúbencov na ceste pri Holumnici z mája 2017 a smrť rozstrieľaného dôchodcu v lese v Levočskej doline spred 2 rokov. Policajti všetky tieto skutky vyšetrovali samostatne, objasnili ich iba náhodne.

Nečakane totiž vlani v júni Ján vytiahol zbraň aj proti policajtom. Vystrelil na hliadku v Liptovskom Hrádku pri dopravnej kontrole. Prečo sa kriminalistom všetky prípady práve vtedy stretli v jednom bode? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Prípad od krajských policajtov prebrala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Vyšetrovanie stále prebieha, znaleckému skúmaniu bude podrobený, podľa našich informácií, aj Jánov duševný stav. Stíhajú ho za päť skutkov - za obzvlášť závažný zločin vraždy v úmysle získať majetkový prospech, ďalšiu na chránenej osobe, za úkladnú vraždu na dvoch osobách v štádiu pokusu, za pokus o vraždu verejného činiteľa a za nedovolené ozbrojovanie.

Obec Vojňany v Kežmarskom okrese sa stala neslávne známou. Polícia označila za sériového vraha jej obyvateľa Jána. Zdroj: Ingrid Timková

"Prípravné konanie v predmetnej trestnej veci doposiaľ nebolo ukončené, v súčasnosti sú vykonávané vyšetrovacie úkony a to predovšetkým výsluchy svedkov poškodených, svedkov, prebieha znalecké skúmanie znalcami z viacerých odborov, ako aj sú vykonávané analýzy doposiaľ vykonaných úkonov a výsledkov znaleckého skúmania," informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová.

Čo spáchal?

Podľa obvinenia má Ján na svedomí pumpára Erika(† 24). Toho našli ešte v január 2015 zastreleného na čerpacej stanici vo Veľkej Lomnici. Vrah na neho strieľal pred večernou uzávierkou. Vošiel zamaskovaný, chladnokrvne mu strelil do hrude pozerajúc sa mu do očí. Ušiel s lupom 880 eur. Policajti o pár dní na to teatrálne zatkli Lukáša (36), ktorý s prípadom nemal nič spoločného. Dodnes sa so štátom súdi.

Druhý raz Ján bezcitne strieľal po nič netušiacich ľuďoch v máji 2017, keď v noci pri ceste medzi obcami Jurské a Holumnica pálil do náhodne okolidúceho auta. Aby si bol istý, že bude mať živé terčo, zatarasil cestu kameňmi. Keď vodič auta Štefan vystúpil (41), aby odpratal kamene, začal Ján páliť.

Zasiahol aj spolupasažierku Danku (35), ktorú viezol domov do Ihlian. Štefan utrpel vážne poranenia. Mal zasiahnuté pľúca, jeho vtedajšej snúbenci, terajšej manželke, skončil projektil pri kľúčnej kosti. V apríli 2019 vyčíňal zas v lese v Levočskej doline. Samopal namieril na miesta, kde zbieral medvedí cesnak dôchodca Jozef Lazár (†77) zo Spišskej Novej Vsi.

Pri domovej prehliadke, pri ktorej museli dom opustiť nielen Jánova mama a otčim, ale aj jeho dve malé deti, miestni iba krútili hlavou. "Kriminalisti zostali prekvapení. Predpokladali, že u neho nájdu zo štyri náboje, no vynášali ich odtiaľ v mechoch," vraveli nám ľudia z obce. Ján je od júna vo vyšetrovacej väzbe a pri dokázaní viny mu hrozí doživotie. Čo všetko mal vo svojej domácej zbierke? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

