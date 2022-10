Keby Ján Románek (33) nebol vlani v júni spanikáril, možno doteraz by zostala vražda pumpára Erika Kapráľa († 24) z Veľkej Lomnice spred viac ako 6 rokov nevyjasnená. Rovnako aj smrť rozstrieľaného dôchodcu Jozefa Lazára zo Spišskej Novej Vsi (†77) v lese v Levočskej doline spred 3 rokov či pokus o vraždu snúbencov na ceste pri Holumnici z mája 2017. Policajti všetky tieto skutky vyšetrovali samostatne.

Nebyť toho, že Ján vystrelil na policajtov v Liptovskom Hrádku, ktorí ho zastavili pre bežnú cestnú kontrolu, zrejme by ešte aj dnes hľadali páchateľa. Lenže po vykonaní domovej prehliadky v dome, kde býval aj so svojou hluchonemou družkou, ich dvomi malými školákmi, mamou a jej druhom, zastili bohatý arzenál zbraní. A začala sa im skladať prekvapivá mozaika. "Kriminalisti zostali prekvapení. Predpokladali, že u neho nájdu zo štyri náboje, no vynášali ich odtiaľ v mechoch," prezradili ľudia z obce. Po analýze zaistených vecí policajti po vykonanej balistickej expertíze zistili, že má na svedomí spomínané brutálne skutky. Odvtedy je Ján vo väzbe a hrozí mu doživotie. Čo všetko mal vo svojej domácej zbierke? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII >>>

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pred mesiacom na prvom hlavnom pojednávaní sa Ján priznal k dvom vraždám a dvom pokusom o vraždu. Súd preto povedie len dokazovanie vedúce k uloženiu trestu, náhrade škody a ochrannému opatreniu. "Priznávam sa ku všetkým skutkom," vyhlásil a uviedol, že skutky úprimne ľutuje. Vypovedať odmietol. Súdne pojednávanie pokračovalo v stredu 12. októbra čítaním znaleckých posudkov. Vo štvrtok senát rozhodol o jeho doživotnom treste! Verdikt vo vzťahu k uloženému trestu zatiaľ nie je právoplatný, procesné strany si ponechali lehotu na prípadné podanie odvolania.

Jánova mama pre denník Plus JEDEN DEŇ prehovorila o policajnej razii, o obvinenom synovi aj o silnom strachu, ktorý prežíva. "Bojím sa, aby to niekto nedal teraz pocítiť jeho malým deťom. Viete, akí sú ľudia...," vravela nám, no o nevine svojho syna bola presvedčená. So slzami v očiach dodala, že dúfa, že ide iba o nedorozumenie." Po vyhlásení viny zažila ešte väčší šok ako keď sa u nich objavili policajti a niekoľko hodín im prehľadávali dom. No Ján svoju vinu priznal až pod ťarchou dôkazov. Ako odôvodňoval svoje konanie? Z jeho slov ide hrôza! Prečítajte si ich v popise fotky v GALÉRII >>>

Z čoho ho vinia?

Podľa obvinenia má Ján na svedomí pumpára Erika († 24). Toho našli ešte v január 2015 zastreleného na čerpacej stanici vo Veľkej Lomnici. Vrah na neho strieľal pred večernou uzávierkou. Vošiel zamaskovaný, chladnokrvne mu strelil do hrude pozerajúc sa mu do očí. Ušiel s lupom 880 eur. Policajti o pár dní na to teatrálne zatkli Lukáša (36), ktorý s prípadom nemal nič spoločného. Dodnes sa so štátom súdi.

Druhý raz Ján bezcitne strieľal po nič netušiacich ľuďoch v máji 2017, keď v noci pri ceste medzi obcami Jurské a Holumnica pálil do náhodne okolidúceho auta. Aby si bol istý, že bude mať živé terčo, zatarasil cestu kameňmi. Keď vodič auta Štefan vystúpil (41), aby odpratal kamene, začal Ján páliť.

Zasiahol aj spolupasažierku Danku (35), ktorú viezol domov do Ihlian. Štefan utrpel vážne poranenia. Mal zasiahnuté pľúca, jeho vtedajšej snúbenci, terajšej manželke, skončil projektil pri kľúčnej kosti. V apríli 2019 vyčíňal zas v lese v Levočskej doline. Samopal namieril na miesta, kde zbieral medvedí cesnak dôchodca Jozef Lazár (†77) zo Spišskej Novej Vsi.