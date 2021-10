Vraždil každé dva roky? Otec dvoch malých školákov skončil v júni vo väzbe po streľbe na policajtov práve v čase, keď jedno z jeho detí malo v škôlke rozlúčkovú slávnosť. Polícia u nich v dome urobila rozsiahlu raziu a zaistila bohatý arzenál zbraní. No a po ich analýze zistila, že má na svedomí viaceré brutálne skutky. Pre denník Plus JEDEN DEŇ exkluzívne prehovorila jeho mama!

Za hlavného aktéra šialených vrážd z východného Slovenska označila polícia Jána (33) z Kežmarského okresu. Pripisuje mu vraždu pumpára Erika († 24) spred viac ako 6 rokov, pokus o vraždu snúbencov na ceste pri Holumnici z mája 2017 a smrť rozstrieľaného dôchodcu v lese v Levočskej doline spred 2 rokov. Všetky tieto skutky zrejme objasnili iba náhodne. Po tom, ako Ján vytiahol zbraň aj proti policajtom a strieľal v Liptovskom Hrádku na hliadku, ktorá ho chcela skontrolovať, sa kriminalistom všetky tieto prípady stretli v jednom bode. Polícia potvrdila, že za všetkými skutkami stojí práve Ján (33) z obce Vojňany.

Obec Vojňany v Kežmarskom okrese sa stala neslávne známou. Polícia označila za sériového vraha jej obyvateľa Jána. Zdroj: Ingrid Timková

Čo má na rováši?

Podľa obvinenia má na svedomí pumpára Erika(† 24), ktorého našli koncom januára 2015 zastreleného na čerpacej stanici vo Veľkej Lomnici. Bolo krátko pred záverečnou, keď vošiel na čerpaciu stanicu ako posledný zákazník. Bol zamaskovaný a ozbrojený, zaskočeného mladíka popravil chladnokrvne hľadiac mu do jeho očí. Guľku namieril priamo do jeho srdca. Z kasy vybral 880 eur a ušiel. O pár dní policajti zatkli nevinného Lukáša (36). To, že s prípadom nemal nič spoločného, sa preukázalo už po pár hodinách. Dodnes sa so štátom súdi.

Svedomie sa v Jánovi nepohlo ani po tejto bezcitnej vražde. Svoju zbraň znova otočil voči nevinným ľuďom v máji 2017. Na obete čakal v noci pri ceste medzi obcami Jurské a Holumnica. Keď auto prechádzajúce týmto úsekom zastavilo, aby vodič Štefan(41) odpratal kamene uložené ako zátarasa na ceste, spustil vtedy ešte neznámy strelec paľbu a zasiahol aj Štefanovu snúbenicu Danku (35), ktorú viezol domov do Ihlian.

Pred dvomi rokmi v apríli vyčíňal, podľa polície, beštiálny strelec znova. Tentoraz obrátil zbraň voci dôchodcovi Jozefovi Lazárovi (77) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa previnil iba tým, že bol milovníkom lesa. Smrť našiel pri svojich obľúbených potulkách prírodou, keď šiel nazbierať medvedí cesnak. Ján ho mal chladnokrvne rozstrieľať samopalom.

V jeho šialenstvách ho zastavili policajti až v júni tohto roka po streľbe na policajnú hliadku v Liptovskom Hrádku, ktorá ho chcela skontrolovať. Po zadržaní prehľadali rodinný dom vo Vojňaoch, kde býval a policajti sa neprestávali čudovať, čo všetko tam našli. "Kriminalisti zostali prekvapení. Predpokladali, že u neho nájdu zo štyri náboje, no vynášali ich odtiaľ v mechoch," prezradili ľudia z obce. Odvtedy je Ján vo väzbe a hrozí mu doživotie. Čo všetko mal vo svojej domácej zbierke? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

Pri domovej prehliadke boli aj jeho dve malé deti. Jeho mama pre denník Plus JEDEN DEŇ prehovorila o policajnej razii, o obvinenom synovi aj o silnom strachu, ktorý prežíva. Pokračovanie na ďalšej strane...