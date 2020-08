Policajný záťah vo Vranove nad Topľou potvrdili susedia hudobníka Pavla Antuša, ktorý býva v jednom z panelákov na tamojšom sídlisku 1. mája.

Relax u milenky

„Mladíka našli u frajerky, kde sa zdržiaval. Tam ho polícia zatkla keď vychádzal z bytovky. Boli aj za otcom, ktorý býva v inej časti mesta spolu s malým synom,“ prezradil nám zhovorčivý pár. Obvineného mladíka poznajú. „Boli sme zaskočení, keď sme to počuli. Občas sme ho tu videli, chodil navštevovať otca a nevlastného brata. Nikdy toho veľa nenahovoril, len sa pozdravil a utekal k výťahu alebo pešo po schodoch, keďže rodina býva na najvyššom poschodí,“ povedali nám mladí manželia.

Otec a švagor mladíka bránia

Gitarista Pavol Antuš tieto informácie však v stredu poprel. „Moji synovia sú jeden doma a druhý v zahraničí. Neviem akými informáciami disponujete..,“ rozohnil sa otec obvineného. Info o zadržaní 29-ročného P. A. sme sa snažili včera overiť aj v jednom z vranovských športových centier, kam chodí obvinený mladík cvičiť a ktoré vedie jeho švagor. Personál šéfa najprv pred nami zatajil, neskôr sa nám sám ozval. „Nepočuli ste o tom, že polícia neraz zatkla aj nevinného človeka?“ povedal nám počas telefonického rozhovoru. Nič bližšie však neuviedol a skôr filozofoval v zmysle, čo by bolo, keby...

Miestna celebrita

Zaujímavé je, že samotný Pavol Antuš už istý čas nepôsobí v skupine Drišľak. Z prvého manželstva má syna a dcéru. Z druhého vzťahu má 13-ročného syna, ktorého matkou je superstaristka Lenka Kvaková - Kvaki. Mala byť prvou účinkujúcou, ktorá počas tejto hudobnej šou otehotnela.

Lúpil so zbraňou, ktorú mal v legálnej držbe

K ozbrojenej lúpeži na Štrbskom Plese došlo v nedeľu 23. augusta podvečer. Muž najprv na zadnom dvore vzal trom zamestnancom mobil, kľúče od auta, zlatú retiazku a hodinky. Potom s trojicou zamestnancov, ktorých ohrozoval zbraňou vošiel do podniku. Tam okrem personálu bolo ešte asi 60 hostí a výstrelmi sa dožadoval peňazí. Vypálil dve rany do stropu kuchyne, následne odcudzil peňaženku so sumou viac než 1 000 eur a zošit objednávok. Počas prepadnutia muž hovoril po poľsky, a preto sa svedkovia domnievali, že nejde o našinca.

Poznávacia značka ho prezradila



Stopy však políciu napokon doviedli do Vranova nad Topľou a už vo štvrtok popradský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže. „Ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na 7 - 12 rokov,“uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. Podľa informácií z prostredia polície, kamerové záznamy zachytila lupiča ako nasadá do auta tehlovej farby s vranovskou poznávacou značkou. Vozidlo nebolo jeho, ale z požičovne.

Viac fotografií nájdete v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Boli ste toto leto vo Vysokých Tatrách? áno 22%

nie 68%

chystám sa tam 3%

do hôr nechodím 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný