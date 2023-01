V Michalovciach pochovali podnikateľa Stanislava Telekyho (†53), ktorý vyvraždil svoju rodinu a potom ukončil aj svoj život. Príbuzní chceli pohreb utajiť a plánovali iný spôsob poslednej rozlúčky. Zatrhol im to však prokurátor! Prečo?

Dátum 15. január 2023 sa navždy bolestivo zapíše do užialených sŕdc rodičov zavraždenej Eriky (†44) a starých rodičov jej dvoch detí Zuzanky (†14) a Martinka (†12). Zomreli rukou Stanislava (†53) - Erikinho manžela a otca ich detí. Príbuzní hlavného aktéra hrôzostrašnej rodinnej drámy pochovali v utajení na cintoríne v Michalovciach v pondelok dopoludnia.

S jeho obeťami sa rodičia Eriky a ich príbuzní, kamaráti a známi naposledy rozlúčili v sobotu ráno v pravoslávnom kostole v Ladomírovej (okres Svidník), odkiaľ Stanova manželka pochádzala. Telá nebohých priviezla michalovská pohrebná služba, ktorá má dohodu na zvoz s ministerstvom vnútra, hodinu pred pohrebom. Pochoval ich kňaz, ktorý bol Erikiným kamarátom od mladosti a krstil aj jej deti. O emotívnej rozlúčke a o rodinnom tajomstve, ktoré prezradil kňaz čítajte viac TU alebo na odkaze nižšie:

Pohreb Stanislava (†53) chceli jeho pozostalí utajiť. Možno aj to spôsobila nízka účasť na ssmútočnom obrade. Truhla s telom nebohého bola vystavená v obradnej sieni michalovského domu smútku už hodinu pred plánovaným začiatkom obradu, ktorý bol stanovený na pondelok na desiatu hodinu dopoludnia.

Jeden z jeho bratov - dvojčiat, bývajúci v Košiciach, zaparkoval pred cintorínom a vchodom do do smútku 15 minút pred začiatkom s dvomi ženami. Po pár minútach vyšiel s jednou z nich a zapálil si cigaretu. Ďalší smútiaci prišli na dvoch autách. A to už bola zostava kompletná. Stanislav má ešte jedného brata, ďalšieho z dvojčiat, žije v zahraničí. Ten chýbal.

Pohrebná ceremónia začala presne, zamestnankyňa technických služieb niekoľkokrát kontrolovala, či neprišiel niekto, koho si tam neželajú. Obrad viedol katolícky kňaz. Pozostalým vyjadril v krátkej kázni úprimnú sústrasť. Uviedol, že sa modlil za Stanovu dušu a nič na tom nemení ani to, akým spôsobom odišiel z tohto sveta: "Z vlastného rozhodnutia v ťažkej chvíli jeho života. Nedá sa zmeniť, čo sa stalo. A vy, jeho príbuzní, sa musíte s tým vyrovnať. Treba sa modliť za jeho dušu. Nič nezvrátime, nič nevrátime naspäť." Po pol hodine vyniesli pracovníci pohrebnej služby rakvu do pristavenej dodávky a sprievod ôsmich smútiacich prešiel k hrobu rodičov nebohého, kde ho uložili do zeme. Po založení poklopu na pomníku Telekyovcov pribudli štyri čerstvé kytice. Za hodinu bolo po všetkom.

V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin obzvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý Trestný zákon stanovuje trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, alebo trest odňatia slobody až na doživotie. V prípade zistenia informácií, ktoré bude možné verejnosti poskytnúť, ich polícia zverejní hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.