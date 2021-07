Niet väčšieho žiaľu, ako keď rodičia pochovávajú svoje dieťa. No bolesť Štefánie a Františka Cmarovcov z Prešova je dvojnásobná. Prišli totiž aj o svoje nenarodené vnúčatko, ktoré zomrelo pod srdcom ich tragicky zosnulej jedinej dcéry. Ich smútok v srdci nezmiernia ani prejavy sústrasti, ktoré im vyjadrovali stovky smútočných hostí. Obrovské trápenie prežíval aj mladý vdovec Ondřej, ktorý sa musel rozlúčiť nielen s láskou svojho života, ale aj s túžobne očakávaným synčekom. Oporou mu boli jeho rodičia, ktorí prišli o nevestu a takisto aj o vnúčika.

Pri poslednej rozlúčke s Martinou Vaňovou († 32), rodenou Cmarovou, jednou zo šiestich obetí moravského tornáda, sa v piatok hodinu popoludní niesli prešovským domom smútku žalostivé vzlyky. Civilný smútočný obrad sa začal spevom zboru Chorus Latinus Pressoviensis. Zaspievali skladby Requiem a Hostias. Na monitore premietli fotografie zachytávajúce šťastný život Martiny a jej manžela, ktorí sa spoznali na Morave na koncerte kapely Mňága a Žďorp.

Mladú ženu do Česka zaviala práca. Na košickej univerzite vyštudovala anglikánstvo a amerikánstvo a po úspešnom konkurze si ju vybrala nadnárodná firma. So svojou rodinou na východe ostávala v kontakte. So svojím bratom Jakubom mala vynikajúci vzťah. "Jej otec Fanda ju zbožňoval a pre svoju jedinú dcéru by urobil všetko, čo jej na očiach videl. Svojej mamke volala zakaždým, keď sa potrebovala poradiť," opisovala rodinná známa.

Mladá žena, ktorej otecko František Cmar je členom populárnej prešovskej skupiny Mloci, si pred pár rokmi našla lásku v Brne. Spoločne s Ondřejom trávili posledné dni v Lužiciach neďaleko juhomoravskej metropoly, kde tesne predtým strážili svokrovcom chalupu. Tornádo ich zastihlo na terase s pergolou, ktorej trosky Martinu smrteľne zranili.

Južnou Moravou sa prehnalo ničivé tornádo. Zdroj: Profimedia

„Sedeli sme vonku, keď zrazu začali padať krúpy. Nepripisovali sme tomu zvláštny význam, pretože padali aj deň predtým. Čakali sme, že búrka o pár minút prejde a obloha sa vyčistí,“ citoval český denník Blesk Martininu svokru Zoru. „Zrazu sa však všetko zmenilo, zotmelo sa a prišiel taký silný vietor, že nás doslova vtiahol z terasy cez sklo až do chalupy. Martina však zostala vonku, nestihla prejsť dnu a my sme sa nestihli vrátiť k nej. Keď sa nám podarilo dostať von, ležala pod konštrukciou, chvíľku ešte dokonca rozprávala,“ pokračovala Zora.

Podľa jej slov Martinke okamžite poskytli prvú pomoc a rýchlo volali sanitku. Tá však nemohla doraziť, pretože cesty boli zapadané. Ondřej ju preto rýchlo naložil do auta a vedľajšími cestami sa ponáhľal do nemocnice. "Bohužiaľ, keď tam prišli, Martinka aj bábätko už boli mŕtvi,“ plače Zora. Ondřej tak v priebehu pár sekúnd prišiel o milovanú Martinku aj o Daliborka, ktorý sa mal narodiť o tri týždne!

Ich kamaráti prichystali pre Ondřeja dojímavé gesto. Rozhodli sa zorganizovať finančnú zbierku. "Tornádo, ktoré sa 24. 6. večer prehnalo južnou Moravou, bralo všetko, čo mu prišlo do cesty. Zničilo mnoho domov, hospodárstiev i životov. Bohužiaľ, zasiahlo aj dom, v ktorom bola tehotná Martina, jej muž Ondřej i jeho rodičia," píšu vo výzve na zbierku a dodali hrozivé okamihy, ktoré musel skľúčený Martinin manžel zažiť. O najdesivejších chvíľach Ondřeja čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

Iba nedávno si mladá rodina vzala hypotéku na prvé spoločné bývanie. Teraz po tejto tragickej strate na ňu zostal Ondra sám. "Touto formou finančnej pomoci mu chceme aspoň trochu uľaviť," vysvetľujú dôvody zbierky, z ktorej bude uhradený pohreb mladej ženy a každá ďalšia koruna pomôže Ondrovi a rodine preklenúť toto ťažké obdobie, ktoré prežívajú. Do zbierky sa do piatkového rána zapojilo vyše 1 300 darcov, ktorí vyzbierali 1,5-milióna českých korún (50-tisíc eur).

V GALÉRII NÁJDETE FOTO MIESTA, KDE KRÁSNA PREŠOVČANKA ZOMRELA.

Najbližšia rodina dva dni po tragédii zverejnila dojímavú fotku mladej budúcej mamičky s textom, ktorý trhá srdce: „S veľkou bolesťou oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša milovaná Maťka - manželka, dcéra, sestra, kamarátka, kolegyňa. Zomrela 24. júna 2021 následkom úrazov spôsobených prírodnou katastrofou v Břeclavskom kraji. Všetkým už teraz ďakujeme za prejavenú sústrasť a podporu,“ píše sa v smútočnom ozname. Neskôr zverejnili aj parte.

Dojímavú fotku nebohej si môžete pozrieť v GALÉRII.

Viac o kapele Mloci čítajte tu:

Prečítajte si tiež: