"Zasa ideme od znova. Ako vždycky, komédia!“ okomentoval rozhodnutie Krajského súdu viditeľne strhaný Jozef Šípoš. Je však odhodlaný bojovať ďalej.

Ani tentoraz na “Pepa“ Šípoša nezabudli jeho podporovatelia. Na Krajský súd V Trnave ho prišlo podporiť množstvo ľudí. Rozdávali si odznaky, na ktorých bolo napísané freepepo. Viacerí z nich sa ani nezmestili do pojednávacej miestnosti. Museli sa vystriedať, keďže kapacita bola obmedzená. Na odvolacie konanie prišiel aj jeho syn spolu s jeho rodičmi.

“Najviac ma tom irituje to, že Krajský súd opakuje slová predsedu senátu Cabana z Okresného súdu v Trnave, ktorý sa vyhýba priamym odpovediam a snaží sa chrániť policajtov. Je to predsa evidentné, že sa dopustili chyby, “ reagoval viditeľne rozčarovaný otec obžalovaného Šípoša na rozhodnutie Krajského súdu.

“Môj syn mi veľmi chýba. Ani mi nehovorte. Ja už budem mať 80 rokov a chcel by som, aby nám pomohol. Už by bolo na čase, aby prišiel. Súd mohol o tom rozhodnúť. Ja som dúfal, že bude na slobode a ak by to pokračovalo ďalej , že bude stíhaný na slobode.“ pokračoval ďalej so smutný hlasom otec Jozefa Šípoša.

“Očakával som, že už to príde skôr, aby sme sem už vôbec nemuseli ísť, ale tak stalo sa. Mali sme také zmiešané pocity, že ho vlastne odsúdia a išli by sme na tie európske súdy (ES - pozn.). Sme veľmi radi, že sa to vrátilo. Mohol byť ale stíhaný na slobode. Mohli ho pustiť. Môj otec sedí za tie prieťahy pána Cabana ďalšie mesiace vo väzbe. Budeme chcieť môjho otca dostať von z väzby, nech je stíhaný na slobode,“ komentoval so slzami v očiach rozhodnutie Krajského súdu syn obžalovaného Patrik Šípoš.

Jozefa Šípoša Okresný súd v Trnave v máji tohto roku odsúdil na 15 rokov a uložil mu trest prepadnutie majetku. Šípoš je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Priznal sa k tomu, že si zadovážil semená rastliny konope a vypestoval z nich rastliny. On sám tvrdí, že si z nich vyrábal masti a tinktúry. Pomáhali ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Josef Šipoš pestoval marihuanu 20 rokov. Technické konope je v našej krajine legálne, droga marihuana sa však prísne trestá. Okresný súd v Trnave odsúdil Josefa Šipoša na 15 rokov odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň mu prikázal aj povinné liečenie, zhabanie celého majetku a ochranný dohľad na dobu dvoch rokov. Proti spomínanému rozsudku sa odvolal.

Josefovi pomohlo, že viedol pred zatknutím bezúhonný život. Zároveň mu súd vyňal spod žaloby tri vedrá s nižším obsahom THC medzi 3 a 4,2 % a ponechal iba stopy s obsahom THC výrazne vyšším medzi 10,9 až 23,9 %. Tým sa prečíslila aj suma, aká sa mu kladie za vinu. Zo 180 tisíc klesla celková hodnota zaistenej drogy na 114 tisíc eur. Nižšia suma umožnila zníženie trestnej sadzby z 20 na 15 rokov.