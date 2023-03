Šipoš sa však odvolal a prípadom sa tak opätovne začal zaoberať okresný súd. Krajský súd totižto predtým dvakrát rozhodol v mastičkárov prospech. Najskôr po hrozivom 20-ročnom treste a potom voči zhabaniu celého majetku a pätnástim rokom natvrdo.

Na štvrtkovom pojednávaní nechýbal Josefov syn Patrik a ani jeho rodičia. Podporiť ho prišiel aj Miloslav Weizer, ktorého iba nedávno prepustili z väzby, kde sa dostal za podobné problémy, ako má aj Josef. "Čau Pepo," zdravili po príchode obžalovaného Josefa jeho blízki.

Pred súdom vypovedal znalec z odboru analytickej chémie. Uviedol, že nebolo správne, ako boli jednotlivé vzorky Josefovho "materiálu" analyzované. "Dozvedeli sme sa, že polícia neseparovala neupotrebiteľnú a upotrebiteľnú časť. Otcovi teda navýšili hmotnosť, čo však navyšuje právnu kvalifikáciu," povedal po pojednávaní Josefov syn Patrik.

"Dnes navyše zazneli pochybnosti, že všetky stopy sú zle odvážené. Z toho môže vyplynúť aj to, že z 18 kilogramov bude nakoniec iba napríklad jedno kilo. A to sa už dostávame do úplne iných paragrafov," hovorí Patrik s tým, že pôvodný znalecký posudok je možno aj celý zlý. Preto už nežiadajú o zníženie trestu, ale o prepustenie.

Celý prípad sa naťahuje už vyše dva roky. Prebehlo tiež päť rozhodovaní o väzbe. "Babka s dedkom prisľúbili, že bude u nich bývať. Súd na to povedal, že keby má väzbu, ktorá je úteková, tak by mu to akceptovali, ale v tomto prípade je to neakceptovateľné," konštatuje Patrik.

Josefov syn sa rozrozprával aj o tom, čo sa mu v živote zmenilo. Stará sa o babku či o dom. "Keby sa nestarám o ten dom, ktorý majú zadržaný, tak schátra a oco by sa potom nemal kam vrátiť. Musel by ísť asi pod most," konštatuje s tým, že v súčasnosti do domu zatekalo a tak opravuje strechu. "Pokiaľ však súd rozhodne, že ten dom vezme, tak robím strechu vlastne im. Nemôžem však prestať, lebo ak nám ho nezoberú, tak čo s ním bude," uzatvára mladý chlapec.