Vražda Michalovčanky Eriky († 46) v prvý deň nového roka prebudila vlnu emócií a vášní. Po uverejnení videa, v ktorom vidieť mladú ženu, ako uteká a zúfalo volá o pomoc, vyvolalo množstvo otázok. Tou zásadnou bolo, prečo nešťastnici nikto neprišiel na pomoc. Pritom sa množili úvahy, že nie je predsa možné, aby jej kvílivé volanie nikto nepočul, pričom by agresora možno zastrašilo aj napríklad okríknutie z okna alebo balkóna.

Tí zmierlivejší dôvodili, že určite to bolo len preto, že silvestrovská noc priniesla so sebou aj požitie alkoholu a v spojení s ponocovaním ľudia pre hlboký spánok nepočuli ruch z ulice.

Ľahostajní svedkovia

Ako sa v týchto dňoch ukázalo, nebola to pravda. Portál noviny.sk priniesol informáciu podloženú kamerovým záznamom, že práve vo chvíli, keď útočník naháňal Eriku s cieľom zmocniť sa peňazí a to za každú cenu, niekoľko metrov od miesta útoku stála na chodníku dvojica. Osoby namiesto toho, aby pomohli žene, prípadne kontaktovali políciu, síce prehodili pár slov s útočníkom, ktorý v danej chvíli zápasil s Erikou, ale to bolo tak všetko.

Prečo sa rozbehla po prázdnej ulici?

Muž ju síce pustil, ale následne sa rozbehol za ňou po Ulici kpt. Nálepku, kde ju pred lekáňou dolapil, ubodal k smrti a potom olúpil. Dvojica "divákov" krátko pred tragickým konfliktom odbočila do vedľajšej ulice. Je predpoklad, že aj tam museli počuť úpenlivé volanie ženy bojujúcej o holý život, ale z nepochopiteľných dôvodov vôbec nezasiahli.

