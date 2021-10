Bolo krátko pred záverečnou, vonku tma, keď na čerpaciu stanicu medzi Veľkou Lomnicou a Popradom (okres Kežmarok) vošiel posledný zákazník. Bol ním zamaskovaný ozbrojený lupič. Erik práve končil zmenu. Vrah vysoký cez 180 cm, s ťarbavou chôdzou, už pri dverách vytiahol na na zaskočeného mladíka zbraň a bezcitne ho popravil. Bez vyjednávania, bez toho, aby mu niečo povedal. Potom chladnokrvne zašiel za pult, z kasy vybral 880 eur a rýchlou chôdzou odišiel.

Erik nemal šancu, páchateľ ho trafil rovno do srdca. Jeho bezvládne telo, v ktorom dodýchaval život, našiel po chvíli zákazník ležať na zemi a ten zalarmoval políciu. V nemocnici mu otvorili hrudník, masírovali srdce. To však bolo tak poškodené, že snaha lekárov o jeho záchranu bola márna. Dodýchal na centrálnom príjme popradskej nemocnice.

Ihneď sa rozbehlo rozsiahle pátranie. Policajný pes zachytil stopu približne 150 metrov od tragédie. A pri tom to na dlhé roky zostalo a hoci polícia po celý čas intenzívne pátrala, nedarilo sa jej brutálnu vraždu objasniť. Mama nebohého tápanie polície ani raz nekritizovala. Iba tichým hlasom pár dní po tragédii povedala: “Mne to syna nevráti, v ničom by mi to nepomohlo, keby vraha mali. Prišli sme o dieťa, znášame to hrozne. Som veriaca, verím, že bude vzkriesený."

Tragicky zosnulý pracoval na čerpačke rok. Priatelia ho hodnotili ako dobráka od kosti. „Bála som sa o syna, lebo tu pracoval úplne sám. Volala som s ním asi hodinu predtým, ako sa to stalo. Ešte som mu povedala, aby si dával pozor. Volal aj manželovi, že zlacnela nafta, či si nepríde natankovať...“ vravela vtedy jeho zronená mama.

V stredu však polícia oznámila, že objasnili vraždu pumpára. Obvinili z nej Jána z obce Vojňany (okres Kežmarok), ktorému pripisujú aj pokus o vraždu zastrelením snúbencov. Prípad sa stal v máji 2017 na ceste pri obci Jurské v Kežmarskom okrese. Na spolujazdkyňu Danku (35) a vodiča Štefana (41), ktorí tadiaľ prechádzali v aute, ešte predtým im položil do cesty kamene. Vinia ho aj z vraždy dôchodcu Jozefa Lazára (77) zo Spišskej Novej Vsi, ktorého našli v apríli 2019 rozstrieľaného v lese. Strieľal aj v júni tohto roka na policajnú hliadku v Liptovskom Hrádku, ktorá ho chcela skontrolovať. Odvtedy je vo väzbe a hrozí mu doživotie.

