Lukášovi Lackovi (36) urobili policajti peklo zo života. Označili ho ako podozrivého z vraždy pumpára Erika († 24) z Veľkej Lomnice, ktorého vrah chladnokrvne zastrelil. Lukáša o pár dní nato spacifikovali na ulici za bieleho dňa na parkovisku v strede obce.

“Bolo 8:04, práve som nasadal do svojho auta, šiel som do práce. Strhli ma, pol hodiny som musel ležať v mraze na zemi tvárou dolu. Vtrhli aj do nášho domu, masívnu drevenú bránu vyrazili baranidlom, pričom som im vravel, že im dám kľúče. Celý dom prehľadali, ležiacu babku po operácii bedrového klbu stiahli z postele a založili jej putá a mierili na ňu zbraňou,” opísal nepríjemné udalosti Lukáš.

Na celý zásah hľadeli susedia, z práce na neďalekom obecnom úrade sa prizerala jeho šokovaná mama. Spútaného ho odviedli na policajnú stanicu, kde ho hodiny vypočúvali. Bez slova vysvetlenia či ospravedlnenia ho poslali domov.

“Z polície ma prepustil na druhý deň ráno.” dodáva mladý muž. Celá udalosť mu spôsobila nemalú ujmu. Najmä čo sa týka medziľudských vzťahov. “Zazerali na mňa ľudia, niektorí sa mi báli aj odzdraviť. Mnohí si dodnes ktovie čo o mne myslia,” vravel smutne. Ako sa mu zmenil život a šokujúce vyjadrenie jeho mamy si prečítajte v GALÉRII.

Jeho zadržanie totiž videli aj viacerí susedia a chýr o tom, že si pre neho prišiel autobus kukláčov, sa po dedine veľmi rýchlo rozniesol. A hoci mal mladý muž nevyvrátiteľné aliby, podozrenie u okolia, že urobil niečo nekalé, sa len tak ľahko zmyť nedalo. Darmo vyhral žalobu na súde, ktorý potvrdil, že veľkolepá razia prešovskej kriminálky a kukláčov nebola oprávnená. Nepríjemné pohľady neprestávali.

V stredu však polícia oznámila, že objasnili vraždu pumpára. Obvinili z nej Jána z obce Vojňany (okres Kežmarok), ktorému pripisujú aj pokus o vraždu zastrelením snúbencov. Prípad sa stal v máji 2017 na ceste pri obci Jurské v Kežmarskom okrese. Na spolujazdkyňu Danku (35) a vodiča Štefana (41), ktorí tadiaľ prechádzali v aute, ešte predtým im položil do cesty kamene.

Vinia ho aj z vraždy dôchodcu Jozefa Lazára (77) zo Spišskej Novej Vsi, ktorého našli v apríli 2019 rozstrieľaného v lese. “Cítim úľavu, že konečne ho chytili,” vydýchol si Lukáš, keď sa dozvedel informácie z policajnej správy.