Obrovské nešťastie! Známemu psíčkarovi v deň jeho narodenín zomrel starší syn Peter (†22) a mladší Pavol (18) sa vážne zranil. Na rýchlostnej ceste R1 vo Veľkom Záluží v smere do Nitry vpálili osobákom v plnej rýchlosti do kamióna.

Tragédia sa stala vo štvrtok pred obedom. Podľa hovorkyne nitrianskych hasičov sa zrazilo osobné auto s kamiónom. "V osobnom vozidle sa nachádzali dvaja účastníci, ktorí v ňom zostali zakliesnení. Následkom nehody utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla,” uviedla hovorkyňa Andrea Červočová.

Zakliesnené osoby museli hasiči z auta vyslobodzovať. Na miesto vyslali aj leteckých záchranárov z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Poprad. Záchranársky vrtuľník sa na základňu napokon vrátil bez pacienta. "Spolujazdec bol ponechaný v starostlivosti pozemných záchranárov. Žiaľ, vodič utrpel poranenia, ktorým na mieste podľahol a ani záchranári mu už nedokázali pomôcť. Záchranársky vrtuľník sa následne vrátil na svoju základňu prázdny," uviedla hovorkyňa Zuzana Hopjaková. "Zahynul 22-ročný muž a 18-ročný je ťažko zranený. Vodič osobného auta Ford Courier pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť a nesledoval situáciu v cestnej premávke a zozadu narazil do pred ním idúceho nákladného auta," spresnili nitrianski policajti v statuse na sociálnej sieti.

Mladík pravdepodobne nevenoval riadeniu dostatočnú pozornosť a nabúral do kamiónu. Pri nehode na R1 zahynul 22-ročný chlapec, 18-ročný spolu sediaci sa ťažko zranil. Zdroj: fb Polícia SR

Posádku tvorili dvaja bratia Peter a Pavol Krotkovskí z obce Hodruša-Hámre (okres Žarnovica) zo známej rodiny významného chovateľa a šľachtiteľa psov. Klub chovateľov československého vlčiaka SR napísal na sociálnej sieti: “S veľkým zármutkom oznamujeme že nás dnes vo veku 22 rokov tragicky opustil Peter Krotkovský mladší, syn dlhoročného chovateľa Petra Krotkovského majiteľa CHS z Krotkovského dvora. Peťo pokračoval v krokoch svojho otca a sám sa ako člen klubu aktívne zapájal a venoval chovu československého vlčiaka. Peťo, budeš nám chýbať, odpočívaj v pokoji! Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.”

Tragédia je o to desivejšia, že sa otec chlapcov mal narodeniny práve v deň, keď sa mu zabil starší syn a mladší sa vážne zranil. “S neskrývaným žiaľom oznamujem mojim kamarátom, že dnes tragicky zahynul náš kamarát, syn nášho kamaráta a významného chovateľa. Je mi to veľmi ľúto, mal som ho rád,” napísal Peter Nevolný. Pridali sa k nemu mnohí ďalší. “Takých ľudí s dobrým srdcom ako si bol ty je málo,” zaspomínala Lenka Kovačová Halajová. Jej slová potvrdil aj starosta obce Jozef Uram: “Bol to veľmi dobrý chlapec, Keď mohol, každému pomohol.”

Lenka Kovačová Halajová pridala aj zaujímavú spomienku na Petra. Jej dojímavé slová čítajte v GALÉRII.

Otec nebohého Peter Krotkovský je majiteľom chovateľskej stanice "z Krotkovského dvora", ktorá sa v minulosti dlhodobo podieľala na spolušľachtení plemena. Vo svete si získal zvučné meno, ostatní chovatelia si jeho 30-ročné skúsenosti pochvaľovali, dávali si od neho radiť. “Jeho cit pre výber šteňaťa, pre páry, z ktorých neskôr vzídu vysokokvalitné štence bol jednoducho jedinečný. On vidí v týchto psoch to, čo chýba veľkému množstvu aj súčasných chovateľov, a to je vízia, plemeno posunúť niekam ďalej.,” napísal v minulosti o smútiacom otcovi Paľo Poruban.

FOTO NEBOHÉHO CHLAPCA AJ S JEHO VLČIAKMI SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.