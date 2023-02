Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodol počas uplynulého víkendu, že obvinený predseda KSK Rastislav Trnka nepôjde do väzby, stíhať ho budú na slobode. Jeho známeho, rovnako obvineného podnikateľ Richarda Redaya vzal do väzby. O ďalšom osude dvojice bude rozhodovať Najvyšší súd v pondelok 27. februára.

Župan Trnka je obvinený z machinácií pri zákazkách pre kraj a to v prípade nákupu bezkontaktných teplomerov a cestných sýpačov. Šéf KSK zotrváva na svojom tvrdení, že sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Súd dokonca konštatoval, že stíhanie župana nie je dôvodné. Aj preto sa advokátka Trnku nechala počuť: "Od začiatku sme tvrdili, že obvinenie nie je zákonné, nie je podložené," povedala pri odchode zo súdu Iveta Rajtáková. Poznamenala, že sudca sa stotožnil s názorom, že chýba materiálny predpoklad, aby mohol rozhodnúť o vzatí Trnku do väzby.

Nerovnaký meter?!

Obvineného podnikateľa Richarda Redaya, ktorý dodal kraju teplomery, súd do väzby vzal. Dôvodom je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Súd neakceptoval jeho písomný sľub ani peňažnú záruku manželky vo výške 20 - tisíc eur.

Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Tá má byť v rozsahu, v ktorom nebolo vyhovené jeho návrhu. O zotrvaní Rédaya vo väzbe a stíhaní župana Trnku na slobode bude rozhodovať Najvyšší súd na verejnom pojednávani v pondelok 27. februára.

Prelomil mlčanie

NAKA v piatok (17. 2.) zasahovala na východe Slovenska v rámci akcie s krycím názvom Valentín, tá bola zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti. Zadržaných bolo sedem osôb, polícia podala návrh na vzatie do väzby len dvoch obvinených - Trnku a Redaya. Dvojica čelilu už aj v minulosti kritike a podozreniam za podozrivé nákupy. Išlo o bezdotykové teplomery, ktoré mal Reday dodať kraju, Trnka okrem tohoa aj za nákup predražených cestných sýpačov.

Trnka sa rozhodol dnes o 15:00 hod. predstúpiť pred média a poskytnúť vyjadrenie k prípadu.

Správu budeme aktualizovať.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Anketa Predpokladáte, že predseda KSK Rastislav Trnka je v danej kauze nevinne? áno 15% nie 77% neviem 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kauza predražené teplomery?

Zásah a zadržanie osôb, medzi ktorými je aj predseda KSK Rastislav Trnka, by sa mali týkať nákupu výrazne predražených bezkontaktných teplomerov, ktoré úrad nakúpil od podnikateľa Richarda Redaya z United Corp, s. r. o., za dvojnásobne vyššie ceny oproti iným krajom s tým, že Reday je blízkym človekom Trnku. Keď sme v piatok ráno hľadali predsedu KSK v úrade, vrátnik nám tvrdil, že čakajú návštevu maďarského veľvyslanca a predseda má prísť s ním v dohodnutom čase. Keď sme sa ho opýtali na zásah NAKA, tvrdil, že to počuje prvýkrát, zhruba po piatich minútach vyložil pred vchodové dvere kužeľ a zamkol. Do budovy nechcel pustiť stránky a dokonca ani vlastných zamestnancov.

Nie je Valentín ako Valentín

Župan bol v uplynulých dňoch na pracovnej ceste v Bruseli, nezabudol o tom už tradične informovať na sociálnej sieti, kde pridával fotografie. K jednej z nich, kde drží červené srdiečko s nápisom I love KSK, pripísal: "Šťastného Valentína všetkým zamilovaným prajem, opäť z Bruselu." Vtedy zrejme netušil, že sa chystá akcia s rovnakým krycím názvom a on v nej zohrá veľmi neslávnu úlohu.

Keď vešal túto fotografiu, určite netušil, že Valentín bude aj krycie meno akcie, pri ktorej ho zadrží NAKA. Zdroj: facebook/rasťo trnka

Richard Raši poriadne naložil Trnkovi. Zdroj: EMIL VAŠKO

Reakcia Richarda Rašiho

Na zásah NAKA reagoval aj poslanec a bývalý primátor Košíc Richard Raši: "Po mesiacoch klamstiev a zľahčovania počas kampane sa ukázalo, že košického župana jeho kauzy dobiehajú. Machinácie vo verejnom obstarávaní pri predraženom nákupe teplomerov, tatroviek, netransparentné obstarávania opráv ciest či účelové nákupy pozemkov, ktoré župa predtým predala, nemohli zostať bez povšimnutia polície. Je mi len ľúto, že vďaka netransparentnej kampani sa Trnkovi pri župných voľbách podarilo oklamať obyvateľov Košického kraja a že ho opäť zvolili do funkcie," nešetril predsedu KSK Raši.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom ►►►

Prečítajte si tiež: