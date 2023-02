Rodina Soni a Vladimíra Andruchovcov z Košíc prežívala piatok (10. 2.) ráno tak, ako bežne mali vo zvyku. Výnimočné bolo len to, že predchádzajúci deň pricestovala domov z Brna ich jediná dcéra Viktória (26), ktorá tam úspešne ukončila štúdium jazykov na Masarykovej univerzite a prekvapila rodičov červeným diplomom. To, že by sa následujúci deň malo stať niečo desivé, čo poznačí ich životy už navždy, nenapadlo nikomu z nich, ani v tom najhoršom sne.

Manželia mali zaužívané zvyky. "Ja som odviezol manželku do práce a popoludní som ju vyzdvihol. Úplynulý týždeň to však bolo iné, keďže Sonička bola na PN-ke, trápila ju nejaká viróza. Po niekoľkých dňoch jej bolo už lepšie, aj preto sa v piatok vybrala do Železničnej nemocnice ukončiť maródku. Zároveň ešte plánovala ísť na jedno vyšetrenie. Ja som sa chystal odviesť dcéru, keďže mala nejaké vybavovačky po úradoch, a potom som musel ísť do Michaloviec. Povedal som manželke, nech ma počká, že keď sa vrátim pôjdem s ňou. S tým som odišiel," rozpráva zničený vdovec.

Cítil, že sa deje niečo zlé?

Keď sa vrátil domov, jeho pani už bola preč. Spravil si kávu. Okolo jedenástej ho však znenazdajky prepadla nevídaná slabosť a ťažoba. "Nevedel som čo sa deje, hovorím si, preboha čo je so mnou. Musel som si ľahnúť. O pol dvanástej mi zazvonil mobil. Natešený som ho zobral, že mi volá moja zlatá žienka. Pozerám na displej a tam bolo nejaké neznáme číslo. Volajúca sa predstavila ako primárka z ARO. Prekvapilo ma, keď začala s tým, že je jej to veľmi ľúto, ale moja manželka zomrela. Nechápal som, čo mi to hovorí," povedal zlomený Vladimír. Bolo to neuveriteľné, veď len krátko predtým videl doma svoju ženu veselú, usmiatu, plnú zdravia a zrazu mu tu niekto oznamuje také hrozné správy.

Smutná útecha

Milovaná Soňa utrpela pri nehode na Gorkého veľmi ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. "Mala úplne rozbitú chrbticu, prepichnuté pľúca a najhoršie bolo, že náraz jej odtrhol brušnú aortu, čo malo za následok masívne vnútorné krvácanie. Následkom toho skolabovala a upadla do bezvedomia. Resucitovali ju cestou do nemocnice, operovať ju už nestihli... V tom obrovskom nešťastí som vďačný aspoň za to, že netrpela a necítila bolesť, keďže zomrela v bezvedomí," hovorí s dojatím.

Priveľa otázok

Pani Andruchová pracovala na právnom oddelení riaditeľstva železníc. Keď sa vybrala v ten tragický piatok za povinnosťami, viezla sa autobusom MHD."Pri prechádzaní cez priechod v smere do nemocnice ju zrazilo smrtiace BMW. Stále sa pýtam, prečo na mňa nepočkala? Prečo odišla tak skoro spojom o 10.15 hod.? Stačilo, keby bola išla o niečo skôr alebo neskôr a tragédii sa mohla vyhnúť. Ešte pred odchodom z domu sa stretla s Viktóriou a tá sa tiež čudovala, prečo sa tak ponáhľa. Povedala dcére, že má ešte niečo vybaviť..."

