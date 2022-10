Vec, ktorá mala byť už dnes povinnou výbavou každého nového auta mohla zachrániť päť ľudských životov. Reč je o takzvanom alkoholovom imobilizéri, nazývanom aj alkolock. Šikovná vecička má jednu funkciu – pred každou jazdou vodič fúkne do trubičky ako pri klasickej policajnej kontrole. Ak je vo vydýchnutom vzduchu zaznamenaná vysoká hodnota alkoholu, prístroj vyšle do vozidla signál, ktorý preruší prívod paliva a zabráni šoférovi auto naštartovať.

Európska únia už roky diskutuje o tom, že by mal byť tento prístroj montovaný do nových áut povinne. Naposledy sa skloňoval rok 2022, no napokon sa od toho upustilo. „Prišlo sa na to, ako sa dá uvedené zariadenie obísť. Ale použiteľné je to vo vozidlách zamestnávateľov, ale ani tam to nezabráni opitosti, ktorú si spôsobí vodič počas jazdy. Preto sa od toho ako zákonnej povinnosti upustilo,“ vysvetlil dopravný analytik Jozef Drahovský.

Povinný teda tento pristroj nie je, no mať v aute ho môžete dobrovoľne. „U niektorých výrobcov je to možné vyžiadať ako doplnkovú výbavu. Nula je však nejednoznačný údaj. Napríklad 0,4999999 sa stále zaokrúhľuje na nulu. Preto je vo väčšine krajín povolená jazda s 0,5 promile a menej,“ dodáva s tým, že nafúkať takúto nízku hodnotu môžete aj po zjedení niektorých potravín.

