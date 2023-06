Pred ôsmimi rokmi Jozefa Andreja z Popradu zbalili policajti a na osem mesiacov a 22 dní skončil vo väzbe. Obvinili ho obzvlášť závažného zločinu vraždy a hrozilo mu doživotie. Chceli mu pripísať na vrub to, že odpojil od prístrojov ťažko chorého syna Dominika (†24), o ktorého sa s manželkou takmer štvrťstoročie deň a noc nepretržite starali a podľa lekárov mu tak predĺžili o desať rokov život. Pri diagnóze, ktorú mal - viacnásobné postihnutie mozgu, srdca, svalov i pľúc - sa ľudia dožívajú maximálne 13 rokov.

Jeho obhajoby sa ujal Daniel Lipšic a počas súdneho konania súd zmenil právnu kvalifikáciu na usmrtenie z nedbanlivosti. Počas procesu sa výsluchmi znalcov preukázalo, že keď chcel resuscitovať syna, ktorý sa v ten deň dusil, musel stroj opakovane vypínať a zapínať a vyberať a vkladať mu dýchaciu kanylu. Aj to, že dýchací prístroj neodsával sliny a hlieny automaticky a bolo to potrebné robiť ručne po odpojení.

Prístroj ani nesignalizoval, či sa Dominikovi dýchalo ťažko a ani to, či dýchal sám alebo pomocou prístroja. Krajskí sudcovia obžalovanému v pôvodnom rozsudku vytýkali, že mal zavolať lekársku pomoc. No on sa namiesto toho pokúsil syna oživovať sám. A tým sa dopustil prečinu usmrtenia a vymerali mu trest presne v takej výške, akú si odsedel vo vyšetrovacej väzbe.

No Andrejov súčasný obhajca Peter Kubina podal dovolanie na Najvyšší súd SR a keď tam neuspel, obrátil sa na Ústavný súd v SR. A ten skonštatoval, že boli porušené ľudské práva obžalovaného: “Súdy neodôvodnili, v čom spočíva nesprávnosť vyhodnotenia situácie.”

ÚS poukázal na pochybnosti o zavinení. J. Andrej totiž musel konať v kritickom súboji s časom, keďže sa jeho syn dostával do komatózneho stavu. Bol na pomoc sám a taký postup, aby telefonoval záchranke a dlhé minúty vysvetľoval zdravotný stav syna, neprichádzal do úvahy. Navyše, s oživovaním syna mal dlhoročné skúsenosti a viackrát sa mu takto podarilo zachrániť jeho život.

Najvyšší súd SR po náleze Ústavného súdu vec vrátil späť na prešovský krajský súd a ten musel postupovať v zmysle inštrukcií. V skratke uviedol, že sa treba zaoberať otázkou, či J. Andrej nepostupoval v najlepšej viere tak, ako to robil v minulosti v snahe oživiť poškodeného. Na nevyhnutý čas ho odpojil od prístrojov, čo však bolo podmienkou na zahájenie resuscitácie. Prokurátorka prešovskej krajskej prokuratúry navrhla rozhodnúť v zmysle právneho názoru Najvyššieho súdu.

Obhajca Kubina navrhol oslobodiť klienta spod obžaloby. “V kritickej situácii bol sám a konal tak, ako v minulosti. Mal zručnosti na oživovanie, ktoré nadobudol pri príkladnej starostlivosti o ťažko chorého syna. Išiel do rizika. Keby to neurobil, vystavil by sa stíhaniu aj preto, že mal s oživovaním skúsenosti,” odôvodňoval obhajca Kubina návrh na oslobodenie svojho klienta spod obžaloby.

Senátu krajského súdu nakoniec nezostalo nič iné iba zrušiť napadnutý rozsudok a obžalovaného oslobodiť spod obžaloby. Predseda senátu Ivo Maruščák v odôvodnení charakterizoval Jozefa Andreja a jeho manželku ako rodičov, "ktorí sa úplne v celom rozsahu obetovali pre svoju rodinu a dokázali nemožné, keď udržali syna pri živote v takom veku, ako udržali."

J. Andrej neskrýval radosť z toho, že sa jeho osemročné stíhanie skončilo: "Konečne!"

