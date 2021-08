Súdny spor medzi bývalou štátnou tajomníčkou a podnikateľom sa viaže k situácii, ktorá sa odohrala pred dvadsiatimi rokmi. Podnikateľ získal v dražbe bar Fatima stojaci na luxusnom mieste pod Trenčianskym hradom. O podnik mal však záujem aj šéf mafiánskej skupiny sýkorovcov Peter Čongrády. Spor sa skončil tak, že Janíček o bar násilím prišiel a Jankovská ho vtedy ešte ako sudkyňa poslala za mreže. Okrem Jankovskej je v kauze Fatima obvinený od marca tohto roku aj exriaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, policajný exprezident Tibor Gašpar a ěxšéf NAKA Peter Hraško.

V prípade ohovárania sa na poslednom pojednávaní zdalo, že padne rozsudok. Pripustil to Jankovskej právny zástupca Peter Erdős: „Môže sa stať, že rozhodnutie bude.“ Na začiatku pojednávania tomu všetko aj nasvedčovalo. „Môj klient sťahuje všetky dôkazy, ktoré navrhol a neboli ešte vykonané. Máme za to, že aj doterajšie dôkazy postačujú, a chceme, aby súd rozhodol v čo najkratšom termíne,“ povedal Janíčkov obhajca Peter Kubina. Potom ale Erdős navrhol vykonať ďalšie dôkazy. Vyzerá to tak, že rozhodnutie padne počas dnešného pojednávania.

Pojednávanie začne o 9.00. Správu budeme aktualizovať.