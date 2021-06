Monika JANKOVSKÁ na SÚDE: NEBUDÚ sa riešiť jej OBVINENIA! Ex štátna tajomníčka sa ide HÁJIŤ!

Koncom tohto mesiaca čaká Moniku Jankovskú pojednávanie. Bude však v ňom vystupovať ako poškodená. Obžalobu na krku má totiž podnikateľ Ondrej Janíček. Podľa obžaloby sa bude riešiť ohováranie a krivé obvinenie. Jedná sa o kauzu, často nazývanú Fatima. V tomto prípade mala podľa Janíčka vziať Jankovská úplatok tri milióny slovenských korún (100 tisíc eur) za to, aby Janíčka odsúdila. Podľa rozpisu Okresného súdu Bratislava I sa bude jednať o verejné pojednávanie bez rozhodunutia. To však neznamená, že to tak aj bude. "Môže sa stať, že rozhodnutie bude," povedal právny zástupca Jankovskej Peter Erdös.

Ako už bolo viackrát medializované, zdravotný stav ex sudkyne je vážny. Na súd teda nepríde a zastúpi ju jej advokát. "Ako splnomocnenec poškodenej sa zúčastňujem všetkých úkonov týkajúcich sa mojej klientky, kde má právo byť prítomna," potvrdil Erdös. Podľa právneho zástupcu Jankovskej je jediným svedkom v tomto prípade Michal Vida. Jeho verzie výpovedí však podľa advokáta nie sú jednotné. "Každá jeho výpoveď je iná," poznamenal Erdös.



Na pojednávanie sa však určite dostaví obžalovaný podnikateľ Ondrej Janíček. Podľa neho súd v tejto veci vôbec nekoná a to už od roku 2017. "Urgoval som pána Jána Goliana, samosudcu, že toto konanie úmyselne predlžuje. Dúfam, že toto bude posledné pojednávanie," vyjadril sa Janíček pre denník Plus JEDEN DEŇ. Kauza Fatima začala ešte pred dvomi desaťročiami, kedy bol Janíčkovi odobratý bar Fatima a Jankovská ho údajne neoprávnene poslala do väzenia. V tomto prípade je obvinená aj Jankovská. Tá mala neprávom odsúdiť práve podnikateľa Janíčka. Po tomto obvinení začala držať hladovku a jej stav sa rapídne zhoršil. „Spúšťačom hladovky, okrem ostatných nezákonností, bola kauza Fatima,“ povedal vtedy Erdős.