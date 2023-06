Nešťastie sa stalo pri obci Koclířov zhruba dva kilometre od tunelu Hřebeč, kde sa zrazili kamión a tri osobné autá. Nákladné auto, ktoré jazdilo od Litomyšlu, postupne na rovnom úseku narazilo do troch vozidiel. V jednom z nich sedeli Stropkovčania, traja z vedenia firmy Tesla Stropkov, ktorá je najväčším zamestnávateľom v regióne. Namierené mali, podľa našich informácií, na oslavy dcérskej firmy Tesly Pardubice.

Jej bývalý generálny riaditeľ a súčasný predseda predstavenstva Daniel Roth sa zranil ťažko a s vážnymi poraneniami ho vrtuľník prevážal do brnianskej nemocnice. Práve on mal šoférovať firemné auto. Po odchodu do dôchodku vedenie firmy prevzala jeho neter, on sa venoval rybárčeniu a chatárčeniu. Jeho manželke Eve, a ďalším dvom mužom z vedenia firmy, už záchranári nedokázali pomôcť. Nebohá Eva je obľúbenou učiteľkou miestnej základnej školy na Konštantínovej ulici.