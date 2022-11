Novinka o tom, že viacnásobný vrah Mikuláš Černák by sa mohol už čoskoro dostať na slobodu prekvapila mnohých Slovákov. Sú však aj takí, ktorých to nijako extra nerozhodilo ani nezaujalo. Jedným z nich je bývalý bos popradského podsvetia Milan Reichel. Ten v úvode nášho rozhovoru poznamenal, že nemá rád, ak ho aj s odstupom toľkých rokov niekto takto tituluje a obzvlášť ho nahnevá, ak tam novinári „zabudnú“ dať slovíčko bývalý…

Najnovšie dianie okolo Černáka nesleduje, hoci, samozrejme, že túto informáciu zaregistroval v médiách. Osobne nerieši ani nijako neprežíva to, či ho pustia, alebo nie. "Musím však povedať, že ma to vôbec neprekvapilo.“

Tak skoro?

Na diskusných fórach komentujúci sa pýtajú, ako je možné, že Miki, ktorý si už možno ani sám presne nepamätá, koľkých ľudí odpravil z tohto sveta, napriek rozsudku o doživotí sa dostane na slobodu. Pričom v jeho prípade ide o „vážneho“ zločinca nie nejakého zlodeja alebo podvodníka. „Toto je čisto v kompetencii tých, ktorí budú rozhodovať o tom, či ho pustia na slobodu po dvadsiatich piatich rokoch, alebo nie. Táto téma už neraz prišla na pretras, keď sa stretnem s niekym, kto špekuluje o tom, či pôjde von, alebo nie. Hovoria o „zaokrúhlení“ rokov za mrežami. Vypočujem si ich názory, ale naozaj ma to nezaujíma. Je mi to úplne jedno. Čo ja mám s tým? Vždy som mal na neho svoj názor. A tu, naozaj, nie je dôležité to, čo si myslia tí, ktorých sa jeho činy nedotkli. Zaujímavejšie by bolo pre Slovákov, keby si vypočuli vyjadrenie pozostalých po obetiach, čiže tých, ktorým zavraždil manželov, otcov a synov,“ povedal Milan.

Mieri domov

V obci Telgárt, kde Černák vyrastal začala takmer okamžite s informáciou o prepustení bývalého bosa bosov rekonštrukcia jeho rodičovského domu. Pozorným okom na ňu dohliadala matka Černáka. Okrem stavby prešiel obnovou aj pozemok okolo domu, ktorý ohradili dreveným plotom. Obyvatelia tvrdia, že všetko zatiahol Miki, ktorý údajne vie zarobiť prachy aj za múrmi basy.

Nový flek

Do vynoveného domu sa už dokonca nasťahovala aj stará pani Černáková. „Neviem povedať, odkiaľ by mohol mať toľko peňazí. Čo som však zaregistroval už dávno, je, že úspešne robí niekoľko rokov žalobcu. Okrem toho vypisuje ako cisársky pisár. Práve preto si myslím, že ak, naozaj, dôjde k tomu, že ho prepustia, tak skončí na Úrade špeciálnej prokuratúry ako profesionálny žalobca,“ ironicky povedal Reichel. „Ambície má obrovské, skúsenosti rovnako. Ak dokáže presvedčiť súd o tom, že sa zmení, tak som si istý, že toto miesto dostane,“ stojí si za svojím.