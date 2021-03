Niektorí obyvatelia Malých Levár (okr. Malacky) tvrdia, že správanie starostu je neúnosné.

Bradatý spor

Podnikateľ Miroslav Fajták (56) hovorí, že len jeho skúsenosti by stačili na román. „Vulgárne nadávky, pľuvance do tváre – a to aj na verejných miestach – už ani nepočítam, keďže náš spor sa ťahá zhruba rok a pol," hovorí podnikateľ, ktorý sa až doteraz na políciu neobrátil. „Ostatný prípad, keď ma starosta v prítomnosti môjho 16-ročného synovca napadol, ma však veľmi znepokojil a rozhodol som, že to tak nenechám,” povedal Fajták.

Podnikateľ Miroslav Fajták (56) musel vyhľadať lekársku pomoc. Zdroj: archív M.F.

Preskok cez plot

V osudný piatok 26. februára sme spolu s chlapcom orali môj pozemok. „Keď som už končil, zhruba okolo 17.45 hod, všimol som si, že starosta preskočil plot z dvora materskej škôlky a rozbehol sa ku mne. Videl som, že niečo kričí, tak som zastavil," uviedol Fajták.

Zranená ruka

Tvrdí, že Pernecký mu začal vulgárne nadávať, aby vystúpil z traktora. „Poď, nech ti rozbijem...! Medzitým trieskal dverami na vozidle, ktoré som mal otvorené, keďže v ten deň bolo príjemné počasie. Povedal som mu, aby sa upokojil, ale on pokračoval v slovných útokoch a v búchaní. Natiahol som sa, aby som zavrel dvere, a vtedy mi celou silou privrel ruku,” priblížil podnikateľ. Aby sa incident ešte viac nevyostril, išiel domov. „Keď napätie a stres trochu opadli, pocítil som neznesiteľnú bolesť pravej ruky, s ktorou som mal problém hýbať. Išiel som preto na vyšetrenie do nemocnice v Malackách. Následne odtiaľ som zamieril na políciu, kde som podal trestné oznámenie,“ pokračoval Fajták.

Nebolo mu do reči

Oslovili sme aj starostu Perneckého. „Zatiaľ som nedostal žiadne uznesenie. keď mi ho doručia, tak sa vyjadrím, ale určite nie pre médiá. K incidentu s pánom Fajtákom došlo, ale bol len výsledkom jeho správania ku mne,“ povedal starosta a ukončil rozhovor. Prípad teda bude musieť rozlúsknuť polícia. „Tŕpnu mi prsty a ťažko niečo udržím v ruke, koncom týždňa idem na kontrolu, som zvedavý, čo povie lekár,“ dodal na záver.

Príčinou konfliktu medzi raperom Momom a starostom Adrianom Perneckým mala byť hádka o parkovacie miesto. Zdroj: Michal Smrčok, facebook

Hádka o parkovacie miesto



Krajský súd v Bratislave v máji 2019 zrušil pôvodný rozsudok Okresného súdu Bratislava IV a obžalovaného starostu Perneckého oslobodil spod obžaloby pre nebezpečné vyhrážanie sa Romanovi Grigelymu alias raperovi Momovi. Skutok nebol podľa odvolacieho súdu trestným činom.

Sporom rapera Moma s Perneckým sa zaoberal Okresný súd Bratislava IV.

Starosta Adrian Pernecký poprel priebeh incidentu.

Podnikateľ Fajták má mať po incidente zranenú ruku. Svedkom sporu bol jeho synovec.

