Minulotýždňové zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rudníku sa skončilo neslávne. Pre nahrávanie priebehu rokovania v zasadacej miestnosti jeden z poslancov Michal Hegeduš (KSS) pobúril proti sebe kolegov i starostku Oľgu Kormošovú. Ich hádka sa neskončila zmierlivo, ale začali padať aj slovné vyhrážky, pretože niektorým prítomným sa nepozdávalo zverejnenie ich tvári na sociálnej sieti.

Po pokojnom upozornení, aby poslanec vypol kameru, že si neželajú snímanie, došlo k hádke a v prvom momente to vyzeralo, že príde aj na pästný súboj. Poslanec -"kameraman" sa však nedal a argumentoval, že záznam poslúži Rudničanom, keďže kvôli pandémii sa nemôžu zúčastniť rokovania. Také vysvetlenie ostatných poslancov neupokojilo.

"Trhanie" hlavy

„...som proti tomu, aby som bol snímaný,“ povedal jeden z prítomných. Ďalší vykročil priamo oproti Hegedušovi a keď ten na jeho dôraznú výzvu, aby vypol kameru nereagoval, pritvrdil: „Nenahrávaj, lebo ti odtrhnem hlavu!" Vo videu je počuť aj poznámky ďalších poslancov, ktorí vyzývajú Michala, aby ich prestal nakrúcať. Dianie natoľko vykoľajilo poslancov, že z rokovania všetci protestne odišli.

Zastupiteľstvo bude už čoskoro

Starostka obce Rudník Oľga Kormošová s odstupom niekoľkých dní nevníma situáciu nijako dramatický. "Zastupiteľstvo sa vo štvrtok v podstate ani nezačalo, aj preto sme ho nemohli prerušiť. Kolega nás svojím počínaním provokoval hneď pri príchode, pretože už vonku začal robiť video. Nemyslím si, že toto má byť súčasťou zastupiteľstva," povedala pre Plus JEDEN DEŇ starostka. Poznamenala však, že na poslanca sa vôbec nehnevá. "Zo všetkých zasadnutí robíme záznam, osobitne teraz, keďže občania sa na nich pre obmedzenia nemôžu zúčastniť. Na budúci týždeň zvolám riadne zastupiteľstvo," zdôraznila Kormošová.

Spor kvôli nedoplatku

Zaujímal nás aj názor Rudničanov. "Stránku Naša obec Rudník vraj spravuje práve poslanec Hegeduš. Či je to pravda, neviem. Je mladý, ešte nevycválaný, chce byť zaujímavý, tak ho aj tak berieme. Spory medzi ním a starostkou sa vyostrili potom, keď nastúpila do úradu. Začala vymáhať od obyvateľov niekoľkoročné dĺžne sumy za vodu, čo sa dotklo aj jeho rodiny," povedala pani Gabriela. Dodala, že bola by radšej, keby sa Rudník zviditeľnil niečim pozitívným a nie kauzami ako Fekišovce. "Poslanci i starostka by sa nemali hádať, ale riešiť problémy obce a jej obyvateľov, preto sme ich volili."

Rudničan Marián je presvedčený, že na incidente má každý svoj podiel viny. "On mal prísť a povedať, že chce nakrúcať, a starostka s poslancami mu to mali dovoliť a nerobiť z toho vedu!"

Stanovenie podmienok

Michal Kaliňák expert na samosprávu Združenia miest a obcí Slovenska hovorí, že starostovia a poslanci musia zniesť vyššiu mieru publicity, práve preto, lebo sú volení verejní funkcionári. "Najlepším riešením je schváliť v rámci rokovacieho poriadku zastupiteľstva spôsob, ktorým je možné zabezpečiť z neho audiovizuálny výstup a tiež podmienky jeho zverejnenia na sociálnej sieti," zdôraznil Kaliňák.

Poslanec Michal Hegeduš, ktorý nakrúcal poslancov ich kritizoval, že majú námietky, pritom on sám nám odmietol poskytnúť svoju fotografiu, dokonca nesúhlasil ani s jej stiahnutím zo stránky obce. Zdroj: grab Naša obec Rudník

Iných áno, seba nie?!

Oslovili sme aj poslanca Michala Hegeduša. Jeho vyjadrenie bolo veľmi strohé. "Z môjho pohľadu sa nejedná o osobný spor mňa a starostky obce. Ja len poukazujem na netransparentnosť jej konania a nerešpektovanie zákonov SR. Máme 21. storočie kde transparentnosť pred ľudmi musí byť alfou a omegou. Je už len na starostke kedy sa prispôsobí, a či vôbec," povedal Rudničan, ktorému sa nepozdávalo, že starostka a poslanci nesúhlasia s tým, aby ich nakrúcal a video zverejnil na sociálnej sieti, pritom nám odmietol poskytnúť svoju fotografiu a nesúhlasil ani s tým, aby sme si ju stiahli z obecnej stránky?!

Viac fotografií nájdete v galérii. Pripomeňte si aj Fekišovce!

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Aký je váš názor na to, že poslanec nesúhlasí so zverejnením fotografie a počas nahrávania je mimo záber? je to v poriadku 0% mal by mať rovnaký meter na seba i ostatných 0% neviem posúdiť 67% je mi to jedno 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný